Indústria automobilística prevê investimentos de R$ 4 bilhões no interior de Goiás

Por Gabriella Pinheiro/Portal 6

A representante oficial da marca Mitsubishi Motors no Brasil, a HPE Automotores, anunciou um investimento de R$ 4 bilhões na fábrica da empresa localizada em Catalão, na região Sudeste de Goiás.

A revelação foi feita por meio das redes sociais na última quinta-feira (04). Na postagem, foi divulgado que a pretensão é que a quantia seja destinada à unidade até 2032.

Segundo a marca, o investimento será direcionado para diversas adequações do espaço e para a produção de novos produtos da linha Mitsubishi Motors, além do desenvolvimento de novas tecnologias híbridas e flex.

Ainda, conforme a representante, a quantia também será utilizada para financiar pesquisas, estudos e criação de sistemas de produção sustentáveis, aliado a treinamentos de adequação e capacitação do efetivo da unidade.

De acordo com o CEO da HPE Automotores, Mauro Luis Correia, os investimentos são importantes para a empresa e o dinheiro impactará no trabalho na fábrica do município.

“Os investimentos também proporcionarão mudanças muito benéficas para parte importante da força de trabalho na região de Catalão, cuja principal atividade econômica está na indústria automotiva. Por meio deles, teremos profissionais cada vez mais capacitados e aptos a se desenvolverem dentro de suas carreiras dentro desse segmento”, disse ele ao Motor1.com.

