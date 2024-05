Já pensou instalar energia solar e logo depois receber multa por excedente de energia reativa?

Por Rafaela Fabris em Energia Renovável, Energia Solar

Após a instalação de sistemas fotovoltaicos, consumidores enfrentam multas por excesso de energia reativa, destacando a necessidade de estudos de carga e ajustes técnicos para evitar desequilíbrios no fornecimento energético e garantir a eficiência e economia prometidas pela energia solar.

Instalar um sistema de energia solar fotovoltaica e, meses depois, receber multas por excesso de energia reativa tem se tornado um desafio inesperado para muitos. Especialistas alertam sobre a importância de um estudo detalhado do perfil de consumo energético para prevenir desequilíbrios e sanções financeiras.

Instalações fotovoltaicas são conhecidas pela geração de energia renovável e economia na conta de luz. Contudo, casos de multas por excesso de energia reativa têm levantado questões sobre a adequação e configuração desses sistemas. A energia reativa, essencial para a operação de equipamentos eletrônicos, quando desbalanceada, resulta em penalidades financeiras. Essa situação ocorre principalmente em unidades consumidoras onde não se realiza uma análise de carga aprofundada, levando a um desequilíbrio que afeta negativamente o fator de potência.

Imagine que a energia que usamos em casa ou nas empresas vem em duas formas: uma que realmente faz as coisas funcionarem, como luzes e máquinas (chamamos isso de energia ativa), e outra que ajuda na operação desses equipamentos, mas não faz o trabalho diretamente, como uma assistente (essa é a energia reativa).

Quando você instala painéis solares, eles produzem principalmente essa energia ativa, a que faz as coisas funcionarem. Mas seus equipamentos ainda precisam de um pouco da energia reativa para funcionar corretamente. Normalmente, essa energia reativa vem da rede elétrica tradicional.

Se o sistema solar não for bem ajustado, pode acontecer de seus equipamentos pedirem mais energia reativa da rede do que o usual. As empresas de energia elétrica esperam que você use um equilíbrio entre essas duas energias. Se usarem muita energia reativa da rede, a empresa de energia entende isso como um desequilíbrio e cobra uma multa, porque isso pode sobrecarregar o sistema deles e criar problemas.

A multa é porque o sistema solar não está equilibrado corretamente

Então, a multa vem porque o sistema solar não está equilibrado corretamente, fazendo com que a rede elétrica forneça mais energia reativa do que o normal. É como se a rede elétrica estivesse fazendo um esforço extra que não deveria, e por isso, eles cobram uma taxa extra.

A compreensão dos conceitos de potência ativa, reativa e aparente é fundamental para evitar esses custos adicionais. Os sistemas fotovoltaicos, ao gerar energia puramente ativa, podem alterar a demanda de energia reativa da rede, comprometendo o fator de potência e, consequentemente, acarretando multas.

Especialistas recomendam a configuração adequada dos inversores fotovoltaicos para equilibrar a geração de energia ativa e reativa, prevenindo desequilíbrios. Outra solução é a instalação de bancos de capacitores, que compensam a falta de energia reativa e ajudam a manter o fator de potência dentro dos limites aceitáveis, evitando penalidades.

Essas orientações são cruciais para integradores e consumidores que buscam maximizar os benefícios da energia solar sem enfrentar surpresas desagradáveis nas contas de energia. Ao considerar todos os aspectos técnicos da instalação fotovoltaica, é possível garantir um sistema eficiente e livre de multas, reforçando a sustentabilidade e a viabilidade financeira da energia solar.

Como saber se isso vai acontecer na sua casa?

Para saber se isso está acontecendo na sua casa, você pode observar a sua conta de energia elétrica. Se você notar cobranças extras relacionadas à energia reativa ou multas por fator de potência, isso pode ser um sinal. Se após a instalação do sistema fotovoltaico sua conta de energia não diminuir como esperado ou até aumentar, vale a pena investigar.

Você também pode solicitar uma análise técnica do seu sistema fotovoltaico. Um profissional pode verificar se o sistema está gerando um desequilíbrio entre energia ativa e reativa e causando multas. Eles podem fazer isso medindo o fator de potência da sua instalação e comparando com os limites aceitáveis definidos pela companhia elétrica.

O valor da multa por excesso de energia reativa varia conforme a legislação local e a política da concessionária de energia. Geralmente, ele é calculado com base na quantidade de energia reativa excedente consumida. Para saber o valor exato da multa, é importante consultar sua conta de energia, onde esses custos devem estar detalhados, ou entrar em contato diretamente com a concessionária de energia da sua região. Eles podem fornecer informações específicas sobre como a multa é calculada e qual o valor aplicável no seu caso.

Fonte: Click Petróleo e Gás