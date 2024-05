Prefeito de Jataí responde, em vídeo, a acusações infundadas

Por Alexandre Cazorla / Com adaptaçoes

Hoje a política ascendeu na Tribuna Popular da Câmara Municipal de Jataí com revolta com o pedido de impeachment do prefeito de Jataí Humberto Machado feito pelo presidente da Fundação Justus (Cesut) em Jataí, o senhor Milton Justus, sem qualquer base legal, pois nos relatos apresentados não foi caracterizados crimes de responsabilidades ou má conduta no exercício da função de administrador público.

Se observa nas argumentações do denunciante muito desespero, pois disse estar sendo perseguido pelo prefeito, razões pelas quais se juntou a um vereador e juntos usarem a Tribuna Popular e apresentar o referido pedido. Porém, o prefeito HM sempre foi muito reservado sobre a negociação da compra e venda feita pela Fundação Justus da Sociedade Educacional de Jataí Ltda (CESUT), pois desde o início houve inúmeras denúncias, inclusive do MP/GO que repercutiu nacionalmente com a prisão de pessoas e apreensões de documentos. Recentemente o MP/GO propôs em Piracanjuba/Go, pedido de extinção da Fundação Justus por irregularidades, inclusive na prestação fraudulenta de contas.

Enfim, o empresário foi até a CMJ objetivando dar conotação política as ações do MP e indicar o prefeito HM como responsável. Porém, mais uma vez se equivocou, pois o prefeito Humberto Machado sempre esteve ao lado da verdade e da Lei, não tendo o poder de influenciar iniciativas de interesse público que é de inteira competência do Ministério Público. Infelizmente em ano eleitoral os adversários não debatem projetos e sim picuinhas políticas.

Diante de tantas falácias Humberto Machado não se conteve e veio a público dar conta, em vídeo, dos últimos acontecimentos colocando a verdadeira situação que envolve a Fundação Justos e o Governo Municipal.

Mesmo diante de todo esse falatório de falsas acusações e denúncias infundadas tudo indica que Humberto Machado será reeleito prefeito, para mais um mandato.

