Ministério da Saúde entrega 12 novas ambulâncias a municípios de Goiás

Todos veículos estão devidamente equipados para funcionamento imediato

O Ministério da Saúde entregou, nesta terça-feira (9), 12 novas ambulâncias do SAMU 192 para reforçar o atendimento de urgência e emergência à população goiana. O Governo Federal investiu o montante de R$ 3,91 milhões nos veículos, que já estão devidamente equipados para o funcionamento imediato.

A cerimônia de entrega foi realizada no campus da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, e teve a presença do secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Adriano Massuda e de diversas autoridades locais, entre elas o secretário de saúde do estado, Rasível Santos. "A meta do governo Lula e da ministra Nísia Trindade é universalizar o SAMU no Brasil. E isso não é pouca coisa em um país continental com as enormes diferenças regionais que temos. Desta forma, é uma alegria poder entregar hoje essas 12 ambulâncias para Goiás e melhorar o atendimento à população", afirmou Massuda, na ocasião.

Os municípios contemplados com unidades de suporte básico (USB) são: Campinorte, Turvânia, Cachoeiras de Goiás, Cachoeira Alta, Cezarina, Cocalzinho de Goiás, Edéia, Itarumã, Rio Quente, Santa Terezinha de Goiás, Santo Antônio do Descoberto e Terezópolis de Goiás.

Goiás já conta com 185 ambulâncias e o Ministério da Saúde repassa mensalmente R$ 7 milhões ao estado para manutenção dos serviços do SAMU 192. A nível nacional, a frota do SAMU 192 soma no momento 3.749 ambulâncias, com repasse de R$ 142,3 milhões mensais.

Entregas em 2023

Em 2023, o Ministério da Saúde aumentou em 30% os valores repassados para o custeio do SAMU 192, representando um acréscimo de R$ 396 milhões por ano. O repasse, que anteriormente era de R$ 1,3 bilhão, passou a ser de quase R$ 1,7 bilhão, buscando assim minimizar a sobrecarga aos municípios e incentivar a universalização do serviço.

Ainda em 2023, a pasta entregou 239 unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) a 12 estados brasileiros, com investimento de R$ 71,3 milhões. A entrega renova a frota que completou cinco anos de serviços e amplia as áreas de atendimento em diversas regiões.

Considerando a necessidade contínua de melhorar o atendimento e o acesso à saúde da população brasileira, o ministério está com um pregão em andamento para aquisição de 1.780 novas ambulâncias para atender a todo o país.

Universalização do SAMU 192

A universalização de serviços essenciais na rede pública, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, é uma das estratégias prioritárias do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), anunciado pelo governo federal em agosto. No caso do SAMU 192, o objetivo é que, em quatro anos, o serviço tenha 100% de cobertura, com prioridade para as regiões de maior vulnerabilidade social.