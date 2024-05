Política pública voltada para agricultura familiar em Jataí

Abimael sugere criação de pasta voltada à agricultura familiar

Por Francisco Cabral

O vereador Abimael Silva sugeriu ao executivo a criação da Secretaria de Agricultura Familiar na estrutura administrativa do município de Jataí. “O objetivo é promover o desenvolvimento e a consolidação da agricultura de produção familiar do município, por meio da formulação, da implementação e do monitoramento das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento e à consolidação da agricultura de produção familiar de Jataí, por meio de políticas voltadas ao desenvolvimento rural sustentável, contribuindo para a geração de renda, respeitando o indivíduo, a sociedade e o meio ambiente”, afirmou ele. “Segundo o Censo Agropecuário realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2017, a agricultura familiar é responsável por 77% dos estabelecimentos agrícolas do Brasil. A atividade emprega 10 milhões de pessoas, o que corresponde a 67% da força de trabalho ocupada em atividades agropecuárias. Ter agricultura familiar é sinal de comida na mesa, geração de emprego e renda, paz no campo e bom funcionamento da economia”.

Adilson e Carlinhos pedem cobertura para quadra de assentamento

Os vereadores Adilson Carvalho e Carlinhos Canzi reivindicaram a instalação de cobertura na quadra de esportes do assentamento Rio Paraíso. “A obra é importante, pois existe a necessidade de um espaço físico estruturado para práticas educacionais, atividades esportivas, encontros culturais, comunitários, assim como momentos de lazer e entretenimento”, afirmaram os parlamentares. “O assentamento Rio Paraíso surgiu em 1980 e hoje abriga mais de 172 famílias, sendo que cerca de 154 delas estão envolvidas com a produção de lavouras, com a área totalmente voltada para o agronegócio. A prática esportiva é de fundamental importância para a saúde e para a interação humana, sendo um aliado na prevenção e cura de doenças, melhorando significativamente a qualidade de vida das pessoas de todas as idades. A obra fortalecerá os vínculos entre a comunidade escolar e a população local”.

Alessandra reivindica quadra para praça no Portal do Sol

A vereadora Alessandra Oliveira reivindicou à administração municipal a construção de uma quadra poliesportiva na Praça Alzira Veloso Nogueira (“Dona Filinha”), localizada no Portal do Sol. “Hoje as crianças jogam bola na grama e no calçamento, inclusive improvisaram um golzinho no meio da praça”, afirmou ela. “É de extrema importância a construção dessa quadra poliesportiva, até para incentivarmos as crianças e os adolescentes a praticar esportes”.