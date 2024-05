Vem aí o Dia ‘D’ de Vacinação contra Influenza e Atualização da Caderneta Vacinal

A Secretaria Municipal de Saúde por meio do Núcleo de Vigilância Epidemiológica comunica que no dia 13 de abril (SÁBADO) acontecerá o DIA “D” DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE (INFLUENZA).

Conforme já divulgado, este ano, NÃO haverá escalonamento dos grupos para vacinação contra a influenza, portanto, as TODAS as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários podem se vacinar.

Os grupos prioritários são:

Idosos com 60 anos e mais;

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade;

Gestantes, puérperas;

Povos indígenas;

Quilombolas;

Trabalhadores da saúde;

Trabalhadores da Educação;

Pessoas com doenças crônicas;

Pessoas com deficiência permanente;

Profissionais das forças de segurança e salvamento;

Forças armadas;

Caminhoneiros,

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo percurso;

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

População em situação de rua.

Já a atualização da caderneta vacinal estará disponível a toda população, conforme esquema vacinal estabelecido pelo Ministério da Saúde.

A vacinação acontecerá nas seguintes Unidades de Saúde da Família: Avenida Goiás, Conjunto Rio Claro, Vila Olavo, Vila Sofia, Estrela D’alva, Colmeia Park, Vila Brasília, Policlínica Municipal (antiga OSEGO), Cidade Jardim II.

Na Zona Rural devido reforma das Unidades de Saúde, a vacinação ocorrerá nos seguintes locais:

Estância: Escola Municipal Romualda de Barros

Naveslândia: Escola Municipal Clobertino Naves

Rio Paraíso: Escola Municipal Rio Paraíso

O horário de atendimento nesses pontos de vacinação é das 08h00min às 16h30min.

Os documentos necessários para a vacinação são:

– Documento de identidade com foto;

– Cartão de Vacina;

– CPF/Cartão SUS;

– Comprovação de que pertence a um dos grupos, EXCETO para gestantes, puérperas e pessoas com deficiência permanente.