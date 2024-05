A maior mina de ouro do Brasil

Por Flavia Marinho em Indústria, Mineração

Descoberta da Mina da Passagem mudou a história de Minas Gerais e do ouro no Brasil, colocando o país como um dos principais produtores e exportadores de ouro no mundo!

Reviva a Era do Ouro! No século XVIII, a extração de ouro era a atividade mais lucrativa no Brasil. Todos queriam ir para Minas Gerais em busca desse metal valioso, nos rios, nas montanhas e até mesmo debaixo do solo. Mas você sabia que ainda existe um lugar onde é possível reviver o ciclo do ouro e sentir como se estivesse no passado?

Se você quer conhecer esse lugar, continue lendo e venha conhecer a Mina da Passagem, uma das minas de ouro mais importantes da história do Brasil.

MINA DA PASSAGEM: conheça a MAIOR MINA DE OURO do mundo que fica no Brasil!

Mina de Ouro Gigante: foram extraídas cerca de 35 toneladas de ouro

A Mina da Passagem é uma mina de ouro gigante localizada no município de Mariana, em Minas Gerais. Ela é considerada a maior mina de ouro aberta à visitação em todo o mundo. Desde sua fundação no século XIX até o encerramento das atividades, foram extraídas cerca de 35 toneladas de ouro.

Imagine toda a riqueza que saiu desse lugar! Mesmo desativada, a Mina da Passagem continua gerando lucro, recebendo aproximadamente 300 visitantes todos os dias.

Minas Gerais chegou a produzir quase metade de todo o ouro mundial

A história da Mina da Passagem remonta ao século XVII, quando os bandeirantes exploravam o interior em busca de ouro e pedras preciosas. Em 1695, um grupo de bandeirantes começou a explorar a região de Tripuí, onde hoje fica a cidade de Ouro Preto, e encontraram blocos de granito impregnados com partículas de ouro. Essa descoberta atraiu muitas pessoas para a região, dando início ao chamado Ciclo do Ouro.

Minas Gerais chegou a produzir quase metade de todo o ouro mundial, tornando muitas pessoas ricas. Os casarões e igrejas das primeiras vilas da região, como Vila Rica (atual Ouro Preto) e Vila do Carmo (atual Mariana), são testemunhos desse período de luxo.

Mina da Passagem tinha mais de 30 quilômetros de túneis subterrâneos, ocupando uma área de mais de 7 mil metros quadrados.

A Mina da Passagem teve diferentes proprietários ao longo dos anos. Em 1819, o Barão de Eschwege, um geólogo alemão, comprou as minas para formar a primeira companhia mineradora do Brasil, a Sociedade Mineradora de Passagem. Foi nesse período que começou a fase industrial da exploração de ouro, com o uso de máquinas modernas para cavar túneis cada vez mais fundos.

A mina foi controlada por ingleses durante um tempo, que trouxeram novas tecnologias e expandiram os túneis para as minas vizinhas. No auge, a Mina da Passagem tinha mais de 30 quilômetros de túneis subterrâneos, ocupando uma área de mais de 7 mil metros quadrados.

Com o baixo preço do ouro e a alta inflação, a exploração da mina foi ficando inviável. Em 1954, as atividades foram praticamente encerradas. No entanto, em 1976, a mina foi vendida para um grupo controlador que transformou o local em uma atração turística. Desde então, a visitação à Mina do Fundão, parte da Mina da Passagem, tem sido uma atividade popular.

Conheça a Mina da Passagem

O acesso à Mina da Passagem é fácil, estando a apenas 10 minutos de carro de Ouro Preto e a cinco minutos de Mariana. Ao entrar no espaço, os visitantes se deparam com uma lojinha que vende artesanatos e pedras preciosas, além de um pequeno museu com peças utilizadas durante o auge da exploração do ouro na mina.

O principal atrativo da mina são as galerias subterrâneas. Os visitantes são transportados por um carrinho ferroviário até um ponto que fica a 120 metros abaixo do solo. A partir desse ponto, é possível explorar os salões e galerias da mina, que são maiores e mais espaçosos do que em outras minas da região.

É possível notar o brilho dourado nas paredes da mina, causado pela presença de pirita

Os visitantes são acompanhados por guias que contam a história da mina, do ciclo do ouro e compartilham lendas locais. Durante o passeio, é possível notar o brilho dourado nas paredes da mina, causado pela presença de pirita, um mineral de dissulfeto de ferro.

Outro destaque é o lago subterrâneo com águas cristalinas. Esse lago se formou quando as escavações atingiram os lençóis freáticos. Atualmente, o lago é explorado por mergulhadores habilitados e se tornou um dos maiores pontos de encontro de mergulhadores de caverna no Brasil.

No final do passeio, os visitantes têm a oportunidade de participar de uma demonstração de garimpo com as bateias, que eram utilizadas para separar o ouro dos outros materiais presentes na água. Essa atividade fazia parte da rotina dos mineradores da Mina da Passagem.

Mina de ouro, em Minas Gerais, contribuiu significativamente para a história do Brasil

A Mina da Passagem é um lugar que precisa ser preservado para que sua importância histórica não seja esquecida. Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores da época, a mina contribuiu significativamente para a história de Minas Gerais e do Brasil.

Fonte: Click Petróleo e Gás