Etanol é o combustível do presente e o futuro da mobilidade sustentável

Renovável, limpo e que ainda faz bem para o bolso e para o motor: entenda todas as vantagens do biocombustível na transição energética

Por UNICA/Auto Esporte

O etanol está presente nas bombas dos postos brasileiros desde 1978. Desde então, além de ser uma interessante opção para os motoristas, ele tornou-se parte importante da nossa economia. Somente em 2023, o consumo de etanol fez com que os motoristas economizassem aproximadamente R$ 7 bilhões.

Outro avanço tecnológico impulsionou o setor em 2003, quando foi lançado um modelo de carro flex, que podia ser abastecido com etanol, gasolina ou uma mistura de ambos, em qualquer proporção. Oferecendo a liberdade de escolha na hora de encostar no posto, a tecnologia flex se tornou padrão na indústria e, hoje, sua frota conta com 40 milhões de veículos.

E o etanol, mais uma vez, vem ganhando força com os mais recentes avanços da indústria automotiva e a necessidade urgente de descarbonização dos meios de transporte. Com a tecnologia flex, o biocombustível proporcionou ao Brasil uma ferramenta de redução de emissões de gases de efeito estufa (GEEs) quando o tema ainda não era preocupação mundial. Por isso, ele é o combustível do presente e o futuro da mobilidade sustentável. E você sabia que, ainda por cima, ele oferece vantagens para o bolso do motorista e para o seu veículo?

Vantagem para o bolso

Uma das vantagens mais perceptíveis para o consumidor é o custo por quilômetro rodado. Na maior parte das regiões do país, para percorrer a mesma distância, o motorista que abastece com etanol gasta menos do que se utilizasse gasolina.

Quando o motor flex foi lançado, a média entre as variações existentes entre os motores bicombustíveis das montadoras, do consumo com etanol em relação à gasolina, era de 70%. Então, basta dividir o preço do etanol pelo preço da gasolina: quando o valor é igual ou inferior a 0,7, o etanol é o mais vantajoso.

No entanto, o avanço da tecnologia vem mudando esses parâmetros. “Para os modelos mais novos, essa paridade do etanol tem melhorado”, explica Luciano Rodrigues, diretor de Inteligência Setorial da UNICA, União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. “Com o avanço da tecnologia, nos motores mais modernos esse percentual pode chegar a 75%.”

É importante dizer que essa paridade pode variar de acordo com a marca e o modelo. Além disso, o consumo de combustível de um veículo também é influenciado pelo seu estado de conservação (pneus com calibragem incorreta e motores desregulados, por exemplo, aumentam o volume de combustível necessário para percorrer a mesma distância) e pela forma de dirigir do motorista.

Melhor para o motor

Além do bolso, o motor do seu carro também é beneficiado com o etanol. O biocombustível possui maior octanagem do que a gasolina – permitindo uma queima mais controlada e evitando a famosa “batida de pino”, que ocorre quando o combustível queima dentro dos cilindros antes da hora.

O etanol também oferece mais desempenho. A maior octanagem permite que a central eletrônica avance a curva de ignição do motor, proporcionando entrega de mais potência. Além disso, o etanol tem propriedades detergentes que reduzem a carbonização de bicos injetores e as válvulas. Motor limpo por mais tempo é sinônimo de menos gastos com manutenção.

A mobilidade sustentável

Frente aos efeitos da emergência climática que todo o planeta já sente há algum tempo, buscar fontes renováveis de energia para reduzir as emissões de carbono se tornou um imperativo urgente para todos os setores da economia. No setor de transportes, muito destaque foi dado aos carros 100% elétricos, apontados como a grande solução.

No entanto, há fatores que tornam esse processo demorado e, muitas vezes, incerto, como a necessidade de investimentos (públicos e privados) em infraestrutura. O preço desses veículos também está longe de se equiparar aos modelos convencionais a combustão e há, ainda, o fato de que a matriz energética de muitos países não é limpa.

Fonte: Auto Esporte