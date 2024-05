Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Abimael solicita recapeamento de pátio de colégio

O vereador Abimael Silva solicitou à administração municipal o recapeamento do pátio do Colégio Estadual da Polícia Militar do Estado de Goiás Nestório Ribeiro. “A intenção é não só melhorar o aspecto da unidade, mas também reduzir os riscos de acidentes para os alunos e servidores”, afirmou o parlamentar. Aquela instituição vem há alguns anos fornecendo educação de qualidade às crianças e aos adolescentes de nossa cidade, sendo, portanto, merecedora de atenção por parte do poder público municipal”.

Marina sugere construção de nova praça no Portal do Sol

A vereadora Marina Silveira reivindicou ao executivo a construção de uma praça para descanso e lazer, com arborização, paisagismo, academia ao ar livre e playground em área pública situada entre as ruas PS-1, quadra 016, PS-3 e PS-5, no setor Portal do Sol. “Constatamos que a área sugerida pelos moradores é adequada, com estrutura plana, o que facilita a execução da obra e colabora com a redução de despesas (por exemplo, não haveria necessidade de aterramento da área)”, afirmou ela. “A contemplação deste espaço para aquela região será, além de um local arborizado, com bancos para descanso e academia ao ar livre, também estreitará a convivência e recreação incentivando a socialização dos moradores e crianças. Não é incomum ver estes espaços sendo utilizados desde as primeiras horas da manhã até a noite, onde os moradores terão oportunidade de realizarem suas conversas, caminhadas, seus exercícios físicos, além de poder levar suas crianças para brincarem em playground infantil”.

Mantelli sugere projeto que garanta doação de terra

O vereador Vicente Mantelli pediu à prefeitura que envie à Câmara projeto de lei para que seja possível a doação de caminhões de terra às pessoas de baixa renda do município. “O objetivo é dar às pessoas a oportunidade de iniciar sua edificação ou reforma de moradia com um custo a menos em orçamento, prezando assim pela melhor qualidade de vida e dignidade humana”, justificou o parlamentar.

Adilson quer asfaltamento de ruas de agrovila

O vereador Adilson Carvalho solicitou à administração municipal o asfaltamento das quatro ruas de curta extensão na Agrovila Rio Paraíso. O parlamentar informa que os moradores locais vêm enfrentando inúmeros transtornos, no período chuvoso com o barro e no período de estiagem com a poeira.