Veja se você está na lista

As famílias contempladas com o programa devem seguir os procedimentos indicados no site para efetuar a inserção dos documentos necessários.

A Prefeitura de Jataí informa que já está disponível a lista de selecionados para a próxima etapa do Programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social.

A lista dos selecionados para inserir a documentação online no site da Agehab já está disponível, confira clicando aqui.

As famílias contempladas com o programa devem seguir os procedimentos indicados no site para efetuar a inserção dos documentos necessários.

Para aqueles que necessitam de auxílio para completar o processo de inserção de documentos no site da Agehab, o Vapt Vupt e a Superintendência de Habitação estão à disposição para fornecer suporte e assistência.

A não apresentação dos documentos dentro deste período resultará na exclusão da lista de selecionados. Em tal caso, será necessário realizar uma nova inscrição para pleitear o benefício.

Para obter mais informações ou esclarecer dúvidas, entre em contato pelo telefone (64) 3632-5019.