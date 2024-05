Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Deuzair reivindica praça para o bairro Flamboyant

O vereador Deuzair Parente reivindicou à administração municipal a construção de uma praça no bairro Flamboyant, com arborização, paisagismo, academia ao ar livre e playground. “A obra seria realizada em uma das áreas públicas existentes no setor, para melhor atender a população, proporcionando local adequado e seguro para o lazer das famílias locais”, afirmou ele. “As praças públicas são espaços que contribuem para a qualidade de vida da população, promovendo convívio social e momentos de lazer às famílias. Assim sendo, é necessária e viável a construção da referida praça pública destinada ao lazer e à prática de exercícios físicos e esporte, por se tratar de um bairro populoso e que não possui praça e nem outra opção de lazer ou exercícios físicos e esportes”.

Durval pede reforma da UBS da Avenida Goiás

O vereador Durval Júnior requereu à prefeitura a reforma da unidade básica de saúde da Avenida Goiás. Ele pede a implantação de canais de ventilação, sejam janelas, jardim de inverno ou outras opções. “Fazem-se necessárias tais melhorias por ser uma reivindicação recorrente de pacientes e funcionários do local”, informou. “A UBS não conta com ventilação, o que causa uma elevação da temperatura do recinto. Além disso, ambientes fechados propiciam uma maior transmissão do vírus causador da Covid-19, o que se agrava pelo fato de ser uma unidade de grande circulação diária de pessoas”.

Genilson reivindica professor de natação para projetos

O vereador Genilson Santos solicitou ao executivo a contratação de educador físico para ministrar aulas de natação na piscina da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para atender a comunidade em projetos sociais. “Durante um bom período a piscina esteve desativada por falta de condições de funcionamento, necessitando de diversos reparos em sua estrutura”, informou.

Marcos Patrick propõe nova sede para Guarda Municipal

O vereador Marcos Patrick propôs que a Guarda Civil Municipal de Jataí seja realocada na área do antigo Consórcio Rodoviário Intermunicipal (Crisa), na Vila Palmeiras. “A atual sede, localizada na escola João Roberto, não atende mais às demandas operacionais e de segurança necessárias para o pleno funcionamento da instituição”, afirmou ele.