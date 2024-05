Câmara lança novo programa de estágio

Serão abertas no próximo dia 8 de abril as inscrições para o Programa de Estágio 2024-2025 da Câmara Municipal de Jataí. Serão oito vagas no total, duas para cada um dos seguintes cursos superiores: direito, administração de empresas, ciências contábeis, e informática.

Também foi lançado um edital de chamamento direcionado às instituições de ensino superior sediadas no município. O objetivo é desenvolver atividades conjuntas capazes de propiciar a plena operacionalização da Lei n° 11.788/2008 e da Lei Municipal 3.314/2012, relacionadas à prática de estagio, entendido como estratégia de profissionalização que complementa o processo de ensino-aprendizagem.

O estágio será desenvolvido em jornada semanal de vinte horas. Cada estudante selecionado para integrar o Programa de Estágio receberá uma bolsa no valor de R$ 1.000,00 mensais. As inscrições poderão ser feitas até o próximo dia 18 de abril.

Os estudantes interessados devem comparecer ao Palácio das Abelhas, sede da Câmara Municipal de Jatai, para preencher ficha de inscrição e entregar uma cópia do documento de identidade e o histórico escolar no qual conste as médias de todas as matérias cursadas.

O recrutamento será realizado por meio de análise curricular, considerando-se classificado o candidato que possuir a maior média aritmética nas notas curriculares. A maior média aritmética simples das notas curriculares será obtida da seguinte forma: a maior média será obtida pela soma das médias de todas as matérias de cada semestre ou ano letivo finalizados.