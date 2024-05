Jaqueline Zaiden, do PSDB, pode ser vice de Lissauer Vieira em Rio Verde?

Da Redação/JO

A vereadora Nayara Barcelos ainda não foi descartada, mas o bolsonarismo não simpatiza com seu nome, dada sua ligação com Vanderlan Cardoso

O senador Vanderlan Cardoso tenta emplacar Nayara Barcelos na vice do pré-candidato do PL a prefeito de Rio Verde, Lissauer Vieira. Entretanto, o bolsonarismo resiste à composição, por considerar que o presidente estadual do PSD estaria ligado ao presidente Lula da Silva, do PT.

Ante a resistência, Lissauer Vieira — que havia dispensado o vereador Lucivaldo Medeiros — está à procura de um novo vice. O nome mais cotado é o da empresária Jacqueline Zaiden, que se filiou recentemente ao PSDB, com a ficha assinada pelo ex-governador Marconi Perillo.

De acordo com um tucano, os membros do PSDB ficaram sabendo da filiação de Jacqueline Zaiden pelos jornais. Por sinal, ela é uma pessoa respeitada em Rio Verde.

Osvaldo Fonseca Júnior, pré-candidato a prefeito pelo Republicanos, teria perdido o apoio do PSDB? Nada está definido. Mas aliados de Lissauer Vieira sugerem que Jaqueline Zaiden está mais próxima dele do que do médico Osvaldo Júnior. (E.F.B.)

Fonte: Jornal Opção