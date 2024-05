MPOR destaca que novo aeroporto de Jataí (GO) vai potencializar turismo regional no Centro-Oeste

Por Juliano Gianotto

A cidade de Jataí, localizada no sudoeste de Goiás, está prestes a receber a construção de um novo aeroporto, projetado para catalisar o desenvolvimento regional do Centro-Oest, e ainda facilitar o transporte de passageiros e cargas, bem como estimular o crescimento das atividades comerciais na região.

A construção do aeródromo está inserida no Plano Aeroviário Nacional (PAN) do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), cujo objetivo é fomentar o desenvolvimento do transporte aéreo no país. Todo o projeto está sendo gerido pela prefeitura local. O órgão, inclusive, lançou recentemente o processo licitatório para contratação das obras.

Com investimento da ordem de R$ 58,5 milhões, a nova estrutura contempla, na primeira etapa, a construção do sistema de pista de pouso e decolagem e taxiamento, pátio de aeronaves, vias de serviço, drenagem, cerca operacional e patrimonial, áreas de segurança, via de acesso e estacionamento, auxílios à navegação aérea, dentre outras. O aeródromo permitirá a operação das aeronaves por instrumento não precisão.

Financiado pelo Fundo Nacional da Aviação Civil (FNAC), gerido pelo MPor, o investimento do novo aeroporto terá contrapartida municipal de cerca de 30% do valor total. As obras serão contratadas e fiscalizadas pelo município e tem prazo estimado para serem executadas em 14 meses após a contratação da empresa vencedora e emissão de ordem de serviço.

O edital referente à contratação de empresa de engenharia, para realização das obras de infraestrutura aeroportuária, pode ser acessado no portal Compras Públicas. A segunda etapa da construção, que compreende o terminal de passageiros e edificações, está em fase final de ajuste de projeto e terá a licitação autorizada em breve.

Fonte: Com informações do Aeroin.Net / 30/03/2024