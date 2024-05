Vereador quer reforma do campo da Vila Sofia - Essa e outras notícias

Carlinhos defende piso nacional dos cirurgiões-dentistas

O vereador Carlinhos Canzi requereu à administração municipal que seja cumprido o piso nacional dos cirurgiões-dentistas, conforme estabelecido na Lei Federal nº 3999/1961. “O município de Jataí tem deixado de observar o cumprimento do piso salarial estabelecido para os cirurgiões-dentistas, conforme disposto em lei federal”, afirmou ele. “Isso prejudica não apenas os profissionais da área, mas também a qualidade e o acesso aos serviços odontológicos oferecidos à população. Diante disso, torna-se imprescindível que sejam adotadas as medidas necessárias para assegurar o respeito a essa legislação e garantir condições adequadas de trabalho aos profissionais envolvidos. Outros municípios já têm atendido o clamor da classe profissional, garantindo o reajuste no piso salarial dos profissionais de odontologia. E, assim, o município de Jataí não poderá ser diferente, pois o piso a estes profissionais, com certeza, valorizará cada vez mais esses trabalhadores, que são indispensáveis para a saúde do município”.

Deuzair quer reforma do campo da Vila Sofia

O vereador Deuzair Parente solicitou ao executivo a reforma do campo de futebol da Vila Sofia, com a recuperação do alambrado, construção de vestiários, banheiros feminino e masculino e arquibancadas. “O local necessita urgentemente de reforma e melhorias, já que é utilizado por inúmeras crianças, adolescentes e jovens, em todos os períodos do dia, para a prática de esportes, atividades físicas e recreativas”, disse ele. “O intuito deste requerimento é dar mais conforto e segurança para as crianças e os jovens daquela região”.

Durval pede redutores de velocidade para trecho da Rua Jerônimo Vilela

O vereador Durval Júnior solicitou à SMT a implantação de redutores de velocidade na Rua Jerônimo Vilela, nas proximidades do Supermercado Cristo Rei e da Confecção Jardim América. “Há um alto fluxo de veículos, que muitas vezes passam em alta velocidade naquele trecho, desrespeitando o Código de Trânsito Brasileiro, colocando em risco a vida de condutores e pedestres”, alertou. “Por isso é essencial que se tenha redutores de velocidade, visando impedir as altas velocidades e cessando o risco de vida dos demais indivíduos”.

Alessandra sugere wi-fi nas unidades básicas de saúde

A vereadora Alessandra Oliveira sugeriu à prefeitura a instalação de internet wi-fi nas unidades básicas de saúde de Jataí. “A internet sem fio em centros de saúde pode trazer grandes benefícios, inclusive, atrelados à experiência dos pacientes, afinal, ela permite uma comunicação otimizada entre médicos e pacientes e demais envolvidos, melhorando a qualidade do atendimento e da prestação do serviço”, ponderou a parlamentar.