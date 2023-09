Candidatos Ideais para o Balão Gástrico: Quem São?

A luta contra o excesso de peso pode ser desafiadora, e para muitas pessoas, encontrar métodos eficazes de perda de peso é uma busca constante. O balão gástrico emergiu como uma opção não cirúrgica para auxiliar na perda de peso, especialmente para aqueles que têm dificuldade em alcançar resultados significativos por meio de dietas e exercícios convencionais.

Neste artigo, vamos discutir quem são os candidatos ideais para o balão gástrico e como essa abordagem pode ser uma solução eficaz para a perda de peso.

Entendendo o Balão Gástrico

O balão gástrico é uma opção minimamente invasiva para perda de peso que envolve a inserção de um balão de silicone no estômago por meio de um procedimento endoscópico. Esse balão é então preenchido com solução salina estéril, ocupando espaço no estômago e gerando uma sensação de saciedade. Com o estômago parcialmente preenchido pelo balão, os pacientes sentem menos fome e são capazes de controlar melhor as porções de comida.

Candidatos Ideais para o Balão Gástrico

O balão gástrico é mais adequado para certos grupos de pessoas que enfrentam desafios específicos na perda de peso. Candidatos ideais para o balão gástrico geralmente se enquadram nas seguintes categorias:

1. Pessoas com Sobrepeso ou Obesidade Moderada

Indivíduos que estão com sobrepeso ou obesidade moderada (índice de massa corporal entre 27 e 35) e não obtiveram sucesso sustentável com dietas e exercícios convencionais podem considerar o balão gástrico como uma opção para ajudar a iniciar sua jornada de perda de peso.

2. Pacientes que Precisam Perder Peso Antes de Cirurgia

Algumas cirurgias exigem que os pacientes alcancem um certo peso antes do procedimento. O balão gástrico pode ser uma ferramenta útil para esses pacientes, permitindo-lhes perder peso de forma segura e eficaz antes de uma cirurgia necessária.

3. Pessoas que Não São Candidatas à Cirurgia Bariátrica

Para aqueles que não são candidatos adequados à cirurgia bariátrica devido a razões médicas, o balão gástrico pode ser uma alternativa viável para ajudar na perda de peso e melhorar a saúde geral.

4. Indivíduos Comprometidos com Mudanças de Estilo de Vida

O balão gástrico é mais eficaz quando combinado com mudanças significativas no estilo de vida, como adoção de uma dieta saudável e prática regular de atividade física. Candidatos ideais para o balão gástrico são aqueles que estão comprometidos em fazer essas mudanças e manter um estilo de vida saudável a longo prazo.

O Processo do Balão Gástrico

O procedimento de inserção do balão gástrico é geralmente realizado em ambiente ambulatorial e leva cerca de 20 a 30 minutos. Durante o procedimento, um endoscópio é usado para guiar o balão até o estômago. O balão é então preenchido com solução salina, ocupando espaço no estômago e gerando uma sensação de saciedade.

Benefícios e Considerações

O balão gástrico oferece vários benefícios para os candidatos ideais. Além de auxiliar na perda de peso, ele pode ajudar os pacientes a aprender a controlar as porções de comida e adotar escolhas alimentares mais saudáveis. No entanto, é importante considerar que o balão gástrico não é uma solução permanente. O balão é removido após um período específico (geralmente seis meses a um ano), e o sucesso a longo prazo depende da manutenção de um estilo de vida saudável.

Um Caminho para a Saúde

O balão gástrico pode ser uma opção eficaz para pessoas que enfrentam desafios na perda de peso e estão comprometidas em adotar mudanças de estilo de vida saudável. No entanto, a decisão de optar pelo balão gástrico deve ser tomada após uma consulta detalhada com um profissional de saúde qualificado. Ao entender os candidatos ideais para o balão gástrico e os benefícios que ele oferece, os indivíduos podem dar um passo em direção a uma jornada de perda de peso mais saudável e sustentável.

Fonte: Balão intragástrico Ajustável: Como funciona? | Spatz Brazil (spatzmedical.com)