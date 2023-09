Sessão solene homenageia o Dia do Administrador

Será realizada nesta sexta-feira, dia 22, a partir das 19 horas, no plenário João Justino de Oliveira, uma sessão solene em homenagem ao Dia do Administrador. Proposta pelo presidente da Câmara Municipal de Jataí, Abimael Silva, e aprovada por todos os parlamentares, a homenagem abrange administradores de empresas que vêm se destacando em Jataí e em todo o Estado.

Abimael sugere espaço para novos esportes na Praça do Céu

O vereador Abimael Silva sugeriu à administração municipal a implantação de um espaço para esportes como xadrez e tênis de mesa, na Praça do Céu, no bairro Mauro Bento. “A intenção é suprir as necessidades de lazer da população de uma forma geral, haja vista a escassez de áreas públicas dessa natureza em nosso município, visando sobretudo melhorar o bem-estar e a qualidade de vida da comunidade”, disse ele.

Adilson busca recursos para ONG que ensina capoeira a pessoas carentes

O vereador Adilson Carvalho requereu ao deputado federal Daniel Agrobom empenho junto aos ministérios da Cultura e do Esporte em favor da ONG Ricardo Teixeira da Silva (Valeu Ganso). Sediada na Vila Brasília, a instituição tem como finalidade difundir a capoeira na região Sudoeste de Goiás, recebendo crianças, adolescentes e adultos carentes. “O ofício dos mestres de capoeira inscritos no Livro de Registro dos Saberes em 2008 é exercido por aqueles detentores dos conhecimentos tradicionais dessa manifestação e responsáveis pela transmissão de suas práticas, rituais e herança cultural”, explicou ele. “O saber da capoeira é transmitido de modo oral e gestual, de forma participativa e interativa, nas rodas, nas ruas e nas academias, assim como nas relações de sociabilidade e familiaridade construídas entre mestres e aprendizes. A capoeira é largamente difundida no Brasil e no mundo, dependendo da manutenção da cadeia de transmissão desses mestres para sua continuidade como manifestação cultural e esportiva. Desta forma, a ONG Ricardo Teixeira da Silva (Valeu Ganso) necessita desse apoio para dar continuidade aos trabalhos, inclusive para aquisição de uma van, pois muitos alunos não têm condições financeiras para se deslocarem até o local onde são ministrada as aulas”.

Alessandra alerta para perigo no trânsito em seis bairros

A vereadora Alessandra Oliveira solicitou à SMT a instalação de semáforos ou redutores de velocidade nos bairros Jacutinga, Cidade Jardim I e II, Vila Brasília, Oeste e Santa Lúcia, em pontos identificados e classificados pelos moradores como zonas de risco. Entre os locais em situação crítica encontram-se o cruzamento entre a ruas Itarumã, Tiradentes e Joaquim Caetano, no trecho que compreende a quadra 3 do setor Oeste, onde há elevado fluxo de pedestres devido à proximidade de escola e academia; a confluência entre as ruas Miranda de Carvalho e Deputado Honorato de Carvalho, no setor Santa Lúcia, acima do Colégio Estadual José Feliciano, para a qual a parlamentar sugere um semáforo, e a rotatória da Rua Leomar Ferreira de Melo, que liga os bairros Jacutinga e Vila Brasília, seguindo ao Cidade Jardim I e II, onde a rotatória ocupa quase todo o trajeto da via, dificultando aos motoristas a execução de conversões ante a falta de espaço. “Além disso, os veículos que trafegam tanto pela via de acesso de cima ou pela de baixo estão acessando a rotatória em alta velocidade, de modo que sugerimos a instalação semafórica ou de redutores de velocidades, como as ondulações transversais de trânsito, vulgo quebra-molas”, explicou ela.

Carlinhos quer Jataí como núcleo paralímpico

O vereador Carlinhos Canzi sugeriu ao executivo que faça a adesão e a solicitação para que o município se torne um dos núcleos paralímpicos do Estado. Ele lembra que os Jogos Paralímpicos representam uma oportunidade de despertar vários atletas para o alto rendimento, estimulando a competição local e selecionando os talentos para representar o Estado em nível nacional. “Goiás vem ganhando destaque no paradesporto nos últimos anos, tanto que, nas edições das Paralimpíadas Escolares de 2019 e 2021, por exemplo, o Estado terminou com a quarta melhor campanha geral”, informou ele. “Em todos esses eventos, a delegação contou com o apoio logístico de transporte do governo estadual, que ofereceu ônibus para as viagens, além do material esportivo para a competição. Estão no programa de competições natação, atletismo, vôlei sentado, basquete em cadeira de rodas, goalball, parabadminton, futebol de cegos, futebol de PC (paralisia cerebral), bocha, taekwondo, judô, tênis de mesa e tênis em cadeira de rodas. Vale ressaltar que, atualmente, o município possui dois ginásios que podem comportar perfeitamente esses núcleos, pois são os ginásios Vilelão e Dudu. Ambos são amplos, com boa localização e com infraestrutura para tal demanda. Desta forma, o presente vereador solicita que o poder executivo municipal faça a adesão e solicitação para que o município de jataí se torne um dos núcleos paralímpicos, onde possam ter a capacitação dos professores e posteriormente a estrutura com materiais esportivos e triagem para captação de alunos junto às escolas”.