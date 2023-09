Concessionária americana usa SAS para prever demanda por eletricidade

SAS EXPLORE, LAS VEGAS - Diante da grande incerteza causada por condições climáticas extremas, as concessionárias de utilities precisam de previsões precisas sobre a demanda dos clientes e um melhor gerenciamento de suas infraestruturas. Tudo para garantir que residências, lojas, fábricas, escolas e fazendas recebam a eletricidade necessária.

O SAS, líder em IA e analytics, apresenta o SAS® Energy Forecasting e o novo SAS Energy Forecasting Cloud para ajudar concessionárias a atender adequadamente seus consumidores com operações e planejamento otimizados.

O setor de utilities pode melhorar suas previsões sobre a demanda de consumidores e empresas criando modelos mais precisos com as duas soluções de previsão de energia do SAS. Os modelos analisam grandes quantidades de dados operacionais, meteorológicos e de uso de diversas fontes, incluindo medidores inteligentes e outros dispositivos conectados. Além disso, também analisam requisitos regulatórios e novos fatores, como a maior demanda para a recarga de veículos elétricos.

Garantia de energia confiável para Los Angeles

De cúpulas de calor e fluxos atmosféricos a incêndios florestais e tempestades tropicais raras, o sul da Califórnia testemunhou diversos efeitos da mudança climática.

O Departamento de Água e Energia de Los Angeles (LADWP) precisava avaliar melhor o impacto de condições climáticas extremas sobre a demanda dos consumidores na segunda cidade mais populosa dos Estados Unidos. Com mais de 8.000 megawatts de capacidade líquida confiável, 1,55 milhão de consumidores de eletricidade e 681.000 de água, o LADWP é o maior fornecedor municipal de utilities do país.

O LADWP optou pelo SAS Energy Forecasting para ajudar gestores, planejadores e engenheiros a avaliar o impacto das mudanças climáticas e cenários climáticos futuros. A solução do SAS substituiu aplicativos legados desatualizados por modelos alimentados por IA e analytics, que preveem picos de demanda e apresentam previsões mais precisas.

“Transformar volumes de dados em previsões mais precisas com o SAS Energy Forecasting significa melhores decisões para o LADWP e um serviço mais estável e confiável para milhares de consumidores”, diz Bingbing Zhang, analista de dados do LADWP.

“A inteligência artificial e a análise avançada do SAS estão nos ajudando a planejar a demanda e a distribuição a curto e a longo prazo”, diz Zhang. “Assim como a cidade e a região precisam de agilidade diante de condições climáticas extremas, o LADWP também precisa se adaptar, continuamente, às mudanças nas necessidades e na demanda dos consumidores. O SAS Energy Forecasting é uma parte essencial de nossa resposta”.

Um produto do App Factory

O SAS Energy Forecasting Cloud é a primeira solução do SAS que utiliza o SAS App Factory, uma nova oferta do SAS Viya®, apresentada durante o SAS Explore e que estará disponível em 2024. O App Factory é um ambiente de desenvolvimento de aplicativos (ADE) usado para criar rapidamente aplicativos de nuvem orientados por IA com melhor custo.

Previsões melhores na nuvem

Com o novo SAS Energy Forecasting Cloud, o SAS introduz o poder da IA e advanced analytics como serviço. Empresas como o LADWP ainda conseguem manter a qualidade das previsões de carga e geração renovável. Com a solução em nuvem, eles podem aumentar ou diminuir o uso do software, dependendo das necessidades do negócio, reduzindo as exigências por computação interna.

Os analistas de empresas de utilities precisam determinar como os clientes usarão a energia e planejar as operações com base nesses possíveis usos. O SAS Energy Forecasting e o SAS Energy Forecasting Cloud os ajudam a acompanhar, automaticamente, a precisão do modelo e a atualizá-lo facilmente à medida em que as condições mudam - desde perspectivas de curto prazo até as de longo prazo.

As mudanças na rede elétrica exigem uma plataforma capaz de lidar com grandes conjuntos de dados e fornecer informações até o nível do circuito, incluindo a geração de energia renovável. Com as soluções de previsão de energia do SAS, os planejadores e gerentes das concessionárias podem reunir uma enorme quantidade de dados e aplicar IA e advanced analytics gerando previsões reproduzíveis, rastreáveis, escaláveis e plausíveis.

“Com a inclusão de fontes renováveis e outras novas fontes de energia em suas redes, os provedores de utilities, assim como as cidades inteligentes, precisam de previsões bem-informadas sobre a demanda, seja para as próximas horas ou para os próximos 20 anos”, afirma Jason Mann, vice-presidente de Internet das Coisas (IoT) do SAS.

“O novo SAS Energy Forecasting Cloud viabiliza previsões transparentes, confiáveis e reproduzíveis que ajudam organizações a planejar e escalar com segurança, enquanto cumprem as normas de fiscalização”, diz Mann. “Melhores previsões levam a melhores decisões, que melhoram a experiência do cliente e do cidadão e aumentam a eficiência”.

