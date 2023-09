Faustão é internado no Hospital Albert Einstein com suspeita de rejeição cardíaca após transplante

Por Thifany

O apresentador Faustão, de 73 anos, foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, devido a suspeita de rejeição do coração que recebeu em um transplante. A notícia pegou a todos de surpresa e gerou grande preocupação entre seus fãs e admiradores.

Segundo informações obtidas pela Quem, Fausto teria sofrido um derrame pericárdico, o que o levou ao hospital na manhã da última segunda-feira (18). Esse quadro clínico motivou sua internação para avaliação e tratamento médico especializado.

Na noite da última quarta-feira (20), o Hospital Albert Einstein emitiu um boletim médico à imprensa para informar sobre o estado de saúde do apresentador e esclarecer os motivos de sua internação.

“O paciente Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 18 de setembro para a realização de exames pós-transplante cardíaco. Trata-se de protocolo de rotina que avalia o funcionamento do coração e se há indícios de rejeição”, diz o boletim médico Dr. Fernando Bacal.

Fonte: MSN Notícias