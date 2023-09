Após comer tilápia, mulher entra em coma e tem membros amputados

A americana sofreu uma infecção séria no início de agosto de 2023, causada pela bactéria Vibrio vulnificus presente no peixe.

O caso evoluiu de maneira tão drástica que os médicos precisaram colocá-la em coma induzido e em seguida proceder à amputação de seus quatro membros para evitar o avanço da infecção.

A bactéria V. vulnificus, que desencadeou toda a situação, reside em espécies marinhas e, em alguns raros casos, também pode infectar peixes de rio. O patógeno é normalmente exterminado por processos de cozimento ou congelamento. No entanto, uma vez ingerido pelo corpo humano, pode causar complicações graves.

Quais são os sintomas da infecção por Vibrio vulnificus?

Conforme destaca o Manual das Doenças Transmitidas por Alimentos da Secretaria de Saúde de São Paulo, a infecção por Vibrio vulnificus pode provocar sintomas como:

febre;

diarreia;

cólicas abdominais;

náuseas;

vômitos;

infecção generalizada;

e lesões nas extremidades do corpo em 60% dos casos.

Como se deu a amputação de Laura?

O caso de Laura Barajas, foi especialmente alarmante. A bactéria se instalou no organismo e não respondia à terapia padrão.

Em entrevista à KRON, Anna Messina, amiga de Laura, contou que tudo começou no final de julho, quando Barajas comprou uma tilápia para o jantar em um mercado local. Segundo a amiga, ela cozinhou e comeu o peixe sozinha. “No dia seguinte, Laura percebeu que algo estava terrivelmente errado e foi diagnosticada com Vibrio Vulnificus”, relatou.

“Os médicos a colocaram em coma induzido. Seus dedos eram pretos, seus pés eram pretos e seu lábio inferior era preto. Ela teve sepse completa e seus rins estavam falhando”, relatou a amiga.

Laura, que tem um filho de seis anos, segue internada desde agosto.“Ela quase perdeu a vida. Ela estava usando um respirador”, disse Messina.

O quadro clinico severo da mulher levou a equipe médica a optar pela amputação dos braços e das pernas, como método preventivo contra uma piora na infecção devido ao acúmulo de tecidos mortos nessas áreas.

Como Laura está hoje?

Para o tratamento de Laura, a família começou uma campanha online para arrecadar fundos. Na plataforma, a mesma amiga revelou que a tilápia infectada foi comprada em um mercado local em San Jose, na Califórnia, onde Laura vive.

Na última segunda-feira, 18, Anna voltou à plataforma da campanha para atualizar o estado de saúde da amiga, que continua internada.

“Obrigado a todos que doaram para a causa. Laura está se recuperando bem e ansiosa para sair da UTI e ir para outro quarto do hospital”, afirmou.