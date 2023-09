Flacidez na pele após o emagrecimento: O que fazer?

Perder peso com sucesso é uma conquista que traz inúmeros benefícios para a saúde e o bem-estar geral. No entanto, para muitos, essa jornada pode resultar em excesso de pele e flacidez nas áreas onde a gordura foi perdida, como os braços e as coxas. Essa flacidez pode causar constrangimento e afetar a autoestima das pessoas, mesmo após todo o esforço dedicado ao emagrecimento.

O cirurgião plástico Dr. Guilherme Guisard, um dos maiores especialistas do país na área, explica que a flacidez em braços e coxas após o emagrecimento é principalmente causada pela perda de elasticidade da pele.

“A pele estica durante o ganho de peso devido ao aumento do volume de gordura e quando o excesso de gordura é eliminado, as fibras elásticas e colágenas que dão suporte à pele perdem sua capacidade de retração e ela se torna flácida.”

Segundo o Dr.Guisard, são múltiplos os fatores que causam flacidez, não é apenas o processo de emagrecimento. Há fatores como genética, idade, exposição solar e hidratação inadequada, que podem contribuir para a perda de elasticidade.

“É preciso considerar que há uma predisposição genética. Algumas pessoas têm fibras colágenas e elásticas mais resistentes ao efeito dos anos e demoram para apresentar os primeiros sinais”, afirma o cirurgião. Além disso, a partir dos 30 anos, é normal que a pele perca um pouco de sua elasticidade e de seu tônus – trata-se de um processo natural de envelhecimento das fibras. Fatores externos, como exposição excessiva ao sol sem proteção, tabagismo, sedentarismo e alimentação inadequada, aceleram o processo.”

Como tratar a flacidez dos braços e coxas?

Existem inúmeras opções para o tratamento desta queixa, desde procedimentos mais invasivos como a dermolipectomia.” Que é uma cirurgia que além de retirar o excesso de pele, remove a gordura que está logo abaixo dela”. Explica o cirurgião, até os minimamente invasivos como a radiofrequência associado ao jato de plasma. “Esta tecnologia estimula a contração dos septos fibrosos e da derme resultando na diminuição do excesso de pele que pode ser associado ou não a lipoaspiração”.

De acordo com o Dr. Guisard, o exercício pode fortalecer e melhorar o tônus muscular dos braços e coxas , mas não trata o excesso de pele que perdeu a elasticidade indicando a necessidade de cirurgia para a retirada de pele.

“Para aqueles que enfrentam dificuldades significativas de flacidez em braços e coxas após o emagrecimento, a cirurgia plástica pode ser uma opção a ser considerada. A intervenção varia de acordo com o grau de flacidez de cada paciente”, finaliza Dr.Guisard.