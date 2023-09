Saiba quais são os 10 hábitos que aceleram o envelhecimento da pele

Especialista explica sobre cada uma dessas situações prejudiciais à saúde da pele

São Paulo, setembro de 2023 – O envelhecimento da pele é algo natural e faz parte da vida, mas, o que muitos ignoram, é que existem alguns hábitos que contribuem para que esse envelhecimento aconteça de forma precoce, mais acelerada e intensa. E o mais importante: esses hábitos são comuns e, na maioria das vezes, podem ser evitados com simples mudanças.

“O envelhecimento da pele que ocorre com o passar do tempo, é natural, já que com o passar dos anos e da idade, nossa pele vai mudando. E isso tem relação com a produção de colágeno e elastina que diminui, assim como a renovação celular que fica mais lenta. É por isso que nossa pele vai ficando mais seca, flácida, sem viço, começam a surgir as linhas finas de expressão, rugas e manchas, por exemplo. E esse envelhecimento natural, chamamos de intrínseco, pois ele acontece devido ao desgaste das células do nosso corpo”, explica Dr. Maurizio Pupo, farmacêutico especialista em cosmetologia e CEO da ADA TINA.

“Porém, há ainda fatores externos que tornam esse processo precoce, ou seja, ele acontece antes do tempo natural e de forma mais acelerada que o normal. Neste caso, damos o nome de extrínseco e pode ocorrer por situações simples do nosso dia a dia, como exposição solar, dormir pouco ou até mesmo ingerir pouca quantidade de água”, diz o especialista.

Hábitos que aceleram o envelhecimento precoce

Para alertar sobre as situações que contribuem para um envelhecimento extrínseco da pele, Dr. Maurizio Pupo destaca as principais:

1 - Exposição solar sem proteção

Apesar de o sol ser essencial para a nossa saúde, quando somos expostos em excesso e sem proteção adequada, ele vai prejudicar a pele e acelerar o envelhecimento, além de ser um grande responsável pelo surgimento de manchas na pele. Isso acontece, porque a radiação UV promove o aumento da produção de radicais livres e, além disso, ela também resseca a pele (e pele ressecada é extremamente propensa ao aparecimento de linhas de expressão e rugas). Por isso, o uso de protetor solar é o melhor dermocosmético para prevenir o envelhecimento da pele, além de ser essencial contra doenças de pele como o câncer. Lembrando que o uso do protetor solar deve ser diário, mesmo em dias frios, nublados ou dentro de ambientes fechados, já que a luz azul e invisível também é prejudicial à saúde da pele.

2 - Beber pouca água diariamente

O baixo consumo de água irá resultar em desidratação, e como consequência, uma pele também desidratada. E isso acelera o envelhecimento da pele, uma vez que uma pele seca perde seu viço e está muito mais propensa a desenvolver rugas e linhas de expressão prematuramente. A falta de água na pele afeta diretamente a sustentação e a consistência das fibras do colágeno, promovendo o processo de envelhecimento da pele e fazendo com que ele se acelere.

3 - Tabagismo

O cigarro não é amigo da nossa pele e, a cada tragada, a concentração de oxigênio no sangue diminui drasticamente, deixando a pele opaca e totalmente sem viço. Além disso, o tabagismo aumenta a liberação de radicais livres no nosso organismo, o que, por si só, já é extremamente prejudicial. Radicais livres agem diretamente nas fibras de colágeno e elastina, ou seja, fumar compromete a proteína que é fundamental para a estrutura, elasticidade e firmeza da sua pele. E não é só isso: a nicotina contida no cigarro é responsável por deixar a pele com tom amarelado e podendo até mesmo ficar com manchas.

4 - Poluição

Sim, não estamos livres nem daquilo que não podemos ver: a poluição, apesar de muitas vezes ser invisível aos olhos, tem papel fundamental no envelhecimento precoce da pele. As substâncias que ficam no ar das cidades (como monóxido de carbono, sílica e fuligem) acumulam-se na pele e, desta forma, vão obstruindo os poros e dificultando que as células de defesa atuem da melhor forma, sofrendo então um processo de regulação descontrolado. Além disso, a poluição, assim como as outras causas, aumentam a ‘fabricação’ de radicais livres, justamente pela presença dos poluentes. A pele pode até mesmo apresentar um quadro inflamatório, poros dilatados e inclusive manchas em alguns quadros clínicos. Porém, quando vivemos em grandes cidades, não temos muito como fugir do ar poluído no dia a dia, mas temos como manter a pele limpa com o uso de água micelar, por exemplo, para diminuir os efeitos causados pela poluição e manter a pele livre das substâncias nocivas do ar.

5 - Estresse

O estresse também é um dos principais causadores de efeitos negativos na pele, como o surgimento de rugas, linhas de expressão e, inclusive, acne. Quando se passa por um momento de ansiedade ou estresse, há um aumento significativo na liberação dos hormônios, adrenalina, insulina e cortisol, que, se liberados com frequência, causam inflamação e redução da produção de colágeno. E até mesmo a tensão muscular que o estresse causa se encaixa nessa questão, já que a musculatura da pele, quando tensionada, aprofunda as linhas de expressão já existentes e acelera o surgimento de novas rugas.

6 - Banho muito quente

Água quente nos banhos pode ressecar a pele, já que ela afeta a barreira cutânea e deixa a pele desidratada e, como falado anteriormente, a pele desidratada está mais suscetível ao envelhecimento precoce. Com a desidratação, a pele entende que precisa produzir mais óleo (o que chamamos de efeito rebote), o que causa uma dilatação dos poros. Então sempre dê preferência para banhos com temperaturas mais amenas e, nos dias mais frios, quando preferir água mais quente, capriche logo em seguida na hidratação da pele.

7 - Má qualidade do sono

Durante o sono é quando nossa pele entra em vários processos de regeneração. E é durante o sono, também, que nossa pele produz mais colágeno. Ou seja, nossa pele faz a regeneração celular enquanto estamos dormindo? Não! Nossa pele faz renovação celular o dia todo, é um ciclo contínuo. O que acontece de fato, é que é durante o sono que essa renovação acontece com maior intensidade. Vale lembrar que a renovação celular é o processo em que a pele troca as células mortas por células novas. Quanto mais afiado for esse processo, mais viçosa e saudável vai ser a sua pele.

8 - Excesso de álcool

Conhecer os efeitos do álcool na pele é essencial para saber como evitar que sejam permanentes. E, como citado acima, manter a pele hidratada é essencial para evitar o envelhecimento precoce. Dito isto: para metabolizar uma única molécula de álcool, nosso organismo precisa usar nove moléculas de água. Quando não há moléculas de água suficientes no corpo, o organismo passa a retirá-las da própria pele. Além disso, ainda existe o efeito inflamatório que o álcool causa derivado deste processo.

9 - Alimentação desequilibrada

Uma alimentação equilibrada, rica em vitaminas, antioxidantes naturais, frutas, verduras e sem alimentos processados é um dos passos essenciais para um organismo saudável e, consequentemente, para evitar o envelhecimento da pele de forma precoce. Podemos considerar os macronutrientes (carboidratos, gorduras e proteínas) como elementos fundamentais para nossa saúde e, consequentemente, para a pele também. Esses macronutrientes devem ser consumidos de maneira equilibrada, dando preferência sempre aos alimentos mais saudáveis. Além disso, uma alimentação balanceada pode ainda ajudar a combater a ação dos radicais livres que, como citado anteriormente, aceleram o envelhecimento precoce da pele.

10 - Não manter uma rotina de cuidados com a pele

Os hábitos citados acima são de extrema importância para a saúde da pele, porém, manter uma rotina de cuidados também contribui para a prevenção do envelhecimento precoce. Por isso, utilizar produtos de qualidade, de maneira correta e constante, é essencial. E essa rotina de cuidados não precisa ser cheia de produtos e levar muito do seu tempo. O básico é limpar, tratar e proteger. Essas são as três etapas indispensáveis em uma rotina de skincare. Além disso, os antioxidantes são uma ótima opção para rotinas que visam prevenir o envelhecimento precoce da pele, pois eles vão neutralizar a ação dos radicais livres.

“Sabemos que nem sempre é possível seguir esses 10 tópicos, já que rotina, estilo de vida, oportunidades, entre tantos outros fatores, influenciam a vida de cada um de nós e isso faz com que cada pessoa tenha suas particularidades para conseguir evitar, ou não, esses pontos. Mas se, independentemente disso, cada um se esforçar, sempre que possível, para evitar a maioria dessas situações, a pele já vai sentir uma enorme diferença”, explica Dr. Maurizio Pupo.

