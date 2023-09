Brida Nunes, Musa do Vasco, Volta a Ser Virgem e Prepara Grandes Surpresas na Plataforma Privacy; entenda

Além de seu sucesso na Privacy, Brida também tem ambições no mundo dos concursos de beleza. Antes de embarcar em suas viagens para gravações, ela participará da final do concurso Miss Copa do Brasil em outubro — seu primeiro título de beleza.

As plataformas de conteúdo adulto têm crescido exponencialmente na web, com a Privacy sendo uma das mais proeminentes neste mercado em rápida expansão. É neste cenário que Brida Nunes, recentemente coroada Miss do Vasco da Gama em um concurso de beleza, tem se destacado.

Brida, sempre atenta aos desejos de seus assinantes na Privacy, tomou a decisão de fazer uma himenoplastia — uma cirurgia íntima que refaz o hímen. Esse procedimento, que é relativamente simples, envolve anestesia local e permite alta no mesmo dia. Anunciando sua escolha nas redes sociais, ela enfrentou tanto o apoio de fãs entusiasmados quanto críticas de detratores.

"Os meus fãs sempre pediram, é a maior tara dos homens. Tanto que eles me ajudaram a pagar o médico e todo o procedimento, que custou quase R$ 20 mil," compartilhou Brida. "No começo achei maluquice. Conversei com amigas que fizeram e com o médico e percebi ser algo simples. Me sinto como na primeira vez mesmo, como uma virgem de verdade. Mexe um pouco com o psicológico, mas positivamente.”

E para aqueles que esperam ansiosamente pelo que seguirá, a Miss do Vasco tem planos audaciosos. O tão aguardado vídeo será lançado na próxima semana, e com essa novidade, Brida espera faturar R$ 200 mil. Ela tem intenções de reinvestir uma parte desse lucro em novas produções para seus vídeos, inclusive em locações internacionais.

Além de seu sucesso na Privacy, Brida também tem ambições no mundo dos concursos de beleza. Antes de embarcar em suas viagens para gravações, ela participará da final do concurso Miss Copa do Brasil em outubro — seu primeiro título de beleza.

Brida reflete sobre sua jornada: “Sou muito exibicionista, então o concurso também combina comigo. Gosto de provocar, mexer com a imaginação dos homens e criar situações novas e excitantes. Espero viajar o mundo com essa faixa e continuar faturando com meus nudes. Hoje ganho R$ 80 mil por mês, mas como a ‘Miss virgem’, quero mais.”

Essa história ilustra o dinamismo e versatilidade de estrelas como Brida, que buscam inovar e reinventar-se em uma indústria em constante evolução, e a plataforma Privacy, por sua vez, continua sendo o palco principal para tais revelações.