Vereador quer que Jatai seja incluído no programa do governo federal Internet Para Todos

Adilson quer inclusão de Jataí no programa Internet para Todos

Por Francisco Cabral

O vereador Adilson Carvalho solicitou ao deputado federal Daniel Agrobom empenho junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações para realizar a inclusão do município de Jataí no programa Internet para Todos. “O objetivo é atingir o desenvolvimento tecnológico da população jataiense, junto ao Estado, consequentemente incentivando o acesso ao serviço público e a ampliação do desenvolvimento do município através do acesso à tecnologia e ao alcance dos municípios de uma forma geral através dos sinais de satélite”, disse ele. “O programa do governo federal tem como objetivo oferecer internet banda larga gratuita para os municípios brasileiros através de antenas que serão instaladas nas dependências pelas empresas prestadoras de serviço de internet. O município haverá de encaminhar um ofício ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) solicitando a adesão. Após a validação do MCTIC, a prefeitura haverá de receber o termo de adesão e poderá indicar o local para a instalação da antena, que será de responsabilidade da empresa de internet credenciada para prestar o serviço. Caberá, também, ao município, garantir a segurança do terreno onde a antena será instalada, bem como arcar com as despesas de energia elétrica que a operação consumir. O intuito do programa é a inclusão digital de populações que, seja por hipossuficiência econômica ou não dispor de serviços de internet em sua localidade de residência, não conseguem contratar serviços de internet de banda larga”.

Carlinhos reivindica fisioterapeuta para UBS de Naveslândia

O vereador Carlinhos Canzi reivindicou à administração municipal a contratação de fisioterapeuta para atender na unidade básica de saúde de Naveslândia. “Sabemos que centenas de pessoas em nosso município necessitam do atendimento dessa especialidade e por não possuírem condições financeiras para se deslocarem a outras UBS em busca de tratamento, acabam por ficar sem o atendimento”, afirmou. “Reforço o anseio da população jataiense, insistindo que devemos olhar por aqueles que são menos beneficiados, fornecendo-lhes equidade”.

Abimael sugere academia ao ar livre na praça do Cidade Jardim II

O vereador Abimael Silva sugeriu ao executivo a implantação de uma academia ao ar livre na praça do bairro Cidade Jardim II. “A população daquela região carece de uma área para prática de atividade física, visando melhoria da sua qualidade de vida”, disse ele. “O requerimento visa trazer a melhoria da condição física, qualidade de vida, saúde e também proporcionar momentos de lazer para os moradores daquela região, aliada com a possibilidade de aproveitamento daquele espaço”.

Alessandra reivindica praça para o setor dos Ipês

A vereadora Alessandra Oliveira reivindicou à administração municipal a construção de uma praça pública no setor do Ipês, para atender moradores locais e das adjacências. “Praças públicas contribuem significativamente para a socialização dos membros de uma comunidade, possibilitando que os cidadãos das mais diferentes classes sociais interajam e troquem experiências fortalecendo as suas cosmovisões e percepções sobre o mundo que os cerca e o modo de viver do próximo”, afirmou ela. “Elas também auxiliam na saúde pública ante a sua influência sobre a regulação do microclima e a diminuição dos índices de poluição causados pelas emissões de gases poluentes na atmosfera, além de que, funcionam como local para prática de exercícios físicos, caminhadas e esportes”.