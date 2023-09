MARFRIG ANUNCIA 62 VAGAS DE EMPREGO NA UNIDADE DE MINEIROS, EM GOIÁS

As oportunidades são para auxiliar operacional, serrador de abate, magarefe, desossador, eviscerador e refilador

A Marfrig, líder global em produção de hambúrgueres e uma das maiores empresas de carne bovina do mundo, oferece 62 vagas de emprego na unidade de Mineiros em Goiás.

As vagas disponíveis são para auxiliar operacional, serrador de abate, magarefe, desossador, eviscerador e refilador.

Os benefícios são restaurante no local, assistências médica e odontológica, prêmio de assiduidade, auxílio-fretado, vale-alimentação e seguro de vida. Os interessados devem comparecer de segunda a quinta-feira, das 7h às 8h, até o dia 29 de setembro, no endereço Rodovia GO 341, Km 10, S/N – Zona Rural, com os documentos pessoais, currículo e uma caneta.