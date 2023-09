Obras de Recuperação do Perímetro Urbano da BR-158 já começaram

A construtora Caiapó, empresa contratada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), está trabalhando na reconstrução do pavimento local.

Na tarde desta terça-feira (12/09), o prefeito Humberto Machado visitou as obras de recuperação do trecho urbano da BR-158, que já estão em andamento. A construtora Caiapó, empresa contratada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), está trabalhando na reconstrução do pavimento local.

O projeto contempla a revitalização de 10 km, incluindo a reciclagem da base, aplicação de um novo tratamento superficial duplo (TSD) e a camada final em CBUQ. Os trabalhos têm previsão de conclusão em 90 dias.

Governo municipal chama a atenção para a interdição do trecho próximo à BR-364. Portanto, a recomendação é para quê os motoristas que trafegam nessa rota devem redobrar a atenção e seguir todas as sinalizações e orientações das autoridades de trânsito.