Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Marina sugere ponto de ônibus na parte alta da cidade

A vereadora Marina Silveira sugeriu ao executivo a instalação de um ponto de ônibus com cobertura adequada na Alameda Ministro Ney Braga, entre as ruas Tia Bárbara, no setor Granjeiro, e Tio João Manoel, no setor Primavera II, visando atender a comunidade desta região, principalmente alunos da Escola de Ensino Especial Érica de Melo Barbosa, pois muitos deles pegam ônibus naquele local. “Conferimos de perto a precariedade do atendimento do serviço oferecido à comunidade daquela região”, informou ela. “Infelizmente o local não está nem mesmo sinalizado, não há nenhuma referência de ponto de ônibus e as condições totalmente inadequadas, sem a mínima estrutura física possível. A necessidade apresentada pelos pais dos alunos nos deixou sensibilizados, pois constatamos através de vídeos e fotos que esses alunos especiais se submetem diariamente a enfrentar sol, chuva e frio. E, sabedores que somos que em nossa região, a partir do mês de setembro provavelmente, inicia-se o período de chuvas, que ocasionará desconforto e sofrimento àquelas crianças”.

Marcos Patrick pede adequação de canteiros em frente ao Caic

O vereador Marcos Patrick solicitou à administração municipal adequação, por meio de rebaixamento, de dois canteiros centrais na Avenida 31 de Maio, no setor Epaminondas, em frente ao Caic e ao Cmei Abelhinha, nivelando-os com a faixa de pedestres. “No local existe um canteiro central que divide as duas vidas, em consequência, as duas faixas, fazendo com que os pais, as crianças e todos os pedestres que ali precisem passar tenham de enfrentar esse obstáculo, atrasando assim a sua travessia e colocando-os em perigo”, relatou.

Genilson sugere parque ecológico no setor Bandeirantes

O vereador Genilson Santos reivindicou à prefeitura a construção de um parque ecológico no espaço público localizado na Rua 15, no setor Bandeirantes. O local contaria ainda com pista de caminhada, parque infantil e academia ao ar livre. “A implantação de um parque ecológico irá beneficiar a população, em especial a comunidade local, que terá uma nova opção de lazer, e de forma gratuita, além da valorização do local”, pontuou o parlamentar.

Mantelli quer Colégio Tecnológico em Jataí

O vereador Vicente Mantelli requereu à Secretaria de Estado da Retomada a implantação de uma unidade do Cotec (Colégio Tecnológico) em Jataí. A gestão dos Colégios Tecnológicos de Goiás (Cotecs) é realizada por meio de um convênio firmado entre a Secretaria da Retomada, a Universidade Federal de Goiás (UFG) e a Fundação RTVE. Com 17 unidades espalhadas pelo estado, os Cotecs ofertam cursos nas modalidades presencial, online e EaD, em diferentes turnos e com várias durações. “A variedade de ofertas e a facilidade de acesso vão ao encontro do objetivo do convênio, que é garantir que cada vez mais goianos tenham acesso à profissionalização gratuita e de qualidade”, declarou o parlamentar.