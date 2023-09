Miss Bumbum e Criadora de Conteúdo da Privacy Adota Dieta do Sexo

São Paulo, setembro de 2023 - Pesquisadores canadenses publicaram um estudo na revista "Plos One", em 2013, afirmando que fazer sexo queima mais calorias do que fazer uma simples caminhada. No entanto, muitos anônimos e famosos já praticam o sexo como forma de emagrecimento também há bastante tempo.

A candidata do Miss Bumbum pelo estado de Minas Gerais e Musa da Privacy, Larissa Sumpani, de 24 anos, chamou atenção na última semana ao relatar que recorreu à famosa "dieta do sexo". Aos seus seguidores, a modelo contou que a dieta vai além de um estilo de vida: “Decidi adotar essa dieta após pesquisar sobre formas alternativas de exercício e notar que o sexo, além de ser prazeroso, poderia ser uma atividade física que contribuísse para a minha preparação para o Miss Bumbum."

Conforme apontado pela equipe da Universidade de Quebec, em Montreal, os homens jovens queimam, em média, 4,2 calorias por minuto durante a atividade sexual, enquanto as mulheres eliminam 3,1 calorias por minuto. Em uma relação com duração média de 24,7 minutos, os homens gastam cerca de 104 calorias, enquanto as mulheres gastam aproximadamente 69 calorias.

Para as algumas famosas como: Kim Kardashian, Pamela Anderson, Cameron Diaz, Lívia Andrade e a modelo brasileira Carolina Lekker, transar além de ajudar a emagrecer, pode até substituir os benefícios de exercícios regulares e alimentação balanceada. Eas são adeptas da inusitada "dieta do sexo", prática que consiste em fazer sexo intenso por 3, 5 ou mais horas consecutivas ao menos três vezes na semana.

Com a repercussão da fala da Larissa Sumpani, outras mulheres têm buscado mais informações e aderido à prática que traz prazer, rejuvenesce e ainda emagrece. E a pergunta que fica é, será que os homens também são adeptos da dieta?