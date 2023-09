Câmara realiza primeira temporada de sessões ordinárias de setembro

Terá início nesta terça-feira, dia 12, às 8 horas, no plenário João Justino de Oliveira, a primeira temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí em setembro. Também estão previstas reuniões plenárias para os dias 13 e 14, no mesmo horário. Todas serão transmitidas ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara, por meio do site www.jatai.go.leg.br, do canal no YouTube e das redes sociais do legislativo jataiense.

Abimael pede recapeamento de rua da Vila Paraíso II

O vereador Abimael Silva solicitou à administração municipal o recapeamento da Rua F, na Vila Paraíso II. “Moradores do bairro clamam por melhorias, devido às más condições em que se encontra a via, danificada em vários trechos, com desnivelamentos e buracos, fatos estes que acabam prejudicando o tráfego, provocando danos materiais aos veículos e oferecendo riscos de acidentes”, disse ele.

Marina sugere ensino do Estatuto do Idoso nas escolas

A vereadora Marina Silveira sugeriu o acesso ao conhecimento do Estatuto do Idoso, como tema transversal do núcleo diversificado, nas escolas municipais, estaduais e particulares. “A intenção é assegurar os direitos sociais do idoso, que criam condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade gerando maior respeito, entendendo ser de grande valia que a orientação ao acesso ao Estatuto do Idoso deve iniciar-se na escola”, disse ela. “Ao ser lançado o Estatuto do Idoso, este trouxe à tona o lembrete e a realidade de que todas as pessoas estão sujeitas a alcançar a velhice, ainda mais com as perspectivas de aumento gradativo da expectativa de vida. Então, nada mais natural do que encontrar meios para fortalecer a garantia dos direitos do público da terceira idade, e isso só poderá acontecer através, sem sombra de dúvidas, da formação de todo cidadão. Por isso se torna imprescindível conhecer o conjunto de normas jurídicas cuja característica comum é estabelecer regras de organização e funcionamento de uma sociedade, visando a garantia de uma convivência harmônica e democrática na sociedade como um todo”.

Mantelli reivindica equipamentos para agentes de endemias

O vereador Vicente Mantelli reivindicou à prefeitura a aquisição de motocicletas, capacetes e baús para transporte de material para o quadro de coordenadores dos agentes de combate a endemias e dos agentes comunitários de saúde. “A intenção é amparar esses servidores na execução de suas atribuições junto à Secretaria de Saúde, tendo em vista que há urgente necessidade de renovação das motocicletas utilizadas em serviço, devido às más condições de uso”, esclareceu.

Adilson sugere ponte entre as ruas 08 e Almeida

O vereador Adilson Carvalho sugeriu à administração municipal a construção de uma ponte sobre o córrego Jataí, ligando a Rua 08, no setor José Estevam, à Rua Almeida, no Setor Maximiano Peres. “A obra, além de fazer a ligação entre os bairros, facilitará bastante no que se refere à agilidade no transporte e ao deslocamento para outros pontos da cidade, contribuindo também com o desenvolvimento desses setores, além de facilitar o deslocamento dos moradores daquela região”, afirmou ele.