Bilionários que não pagam impostos: CHEGA

O trabalhador médio no Brasil gasta mais de quatro meses do seu salário para pagar os seus impostos, enquanto apenas 1.600 pessoas em todo o país são tão ricas que, juntas, guardaram 245 bilhões de reais em “fundos exclusivos” que mal são tributados.

Por Laura, Lilian, Laura, Liliana e todo o time da Avaaz

A hora é agora! Duas leis podem fazer com que os super-ricos do Brasil paguem o que devem em impostos, mas senadores e deputados precisam sentir o apoio popular para que isso aconteça. Adicione seu nome para que os super-ricos paguem agora, e em poucos dias, nós entregaremos nossas vozes diretamente ao governo e aos parlamentares:

Ninguém gosta de falar em impostos, mas não podemos continuar ignorando.

Esta injustiça pode acabar agora e nós podemos fazer parte disso!

Duas novas propostas do governo federal acabam de ser apresentadas ao Congresso para impor impostos sobre fortunas extravagantes. Elas podem ser votadas nas próximas semanas! Vamos apoia-las antes que a votação se encerre. Assine e compartilhe muito: Clique aqui

Os impostos dos mega-ricos fariam muito bem ao Brasil, direcionando essa verba pra saúde, educação, projetos sociais, justiça climática e muito mais... mas só milhares de vozes unidas poderão mover essa montanha poderosa.

A primeira proposta é um imposto sobre os chamados ‘fundos de investimento exclusivos’, em que são necessários pelo menos 10 milhões de reais para começar a investir. Só esta medida poderia arrecadar 24 bilhões de reais até 2026. No segundo projeto, o governo quer mudar a tributação das empresas “offshore”, aquelas que os super-ricos abrem no exterior para evitar impostos sobre milhões de reais.

O Senado e a Câmara votarão estas propostas dentro de algumas semanas, e mostrar o nosso apoio é essencial para que estas reformas sejam aprovadas. Adicione sua voz agora e em breve levaremos nossa petição diretamente à Brasília para exigir aprovação urgente: Clique aqui

Um movimento global está surgindo no mundo para mostrar aos governos que os cortes sociais e as medidas de austeridade não são a solução para a crise econômica. Fizemos o nosso apelo nos EUA, no Reino Unido e numa cúpula ministerial regional em Cartagena, na Colômbia, no mês passado. Agora, podemos ser o movimento que impulsiona isso no Brasil – um dos países mais desiguais do mundo. Vamos juntos pelo que é justo.