Vereadores em cobrança de serviços por parte do executivo municipal

Por Francisco Cabral

Durval: recursos para revitalização de praça estão garantidos

Segundo o vereador Durval Júnior, os recursos necessários para a revitalização da praça do bairro Sebastião Herculano estão garantidos. A deputada Rosângela Rezende firmou compromisso de enviar R$ 150 mil para a realização da obra, por meio de emenda parlamentar.

Marcos Patrick sugere oferta da esgrima aos esportivas jataienses

O vereador Marcos Patrick sugeriu ao executivo que a esgrima entre na relação de modalidades esportivas oferecidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. “A esgrima é um esporte de combate no qual dois atletas usam espadas para atacar e defender um ao outro com o objetivo de atingir o oponente para somar pontos”, explicou ele. “As três disciplinas da esgrima moderna são o florete, a espada e o sabre. Cada disciplina usa um tipo diferente de lâmina (que compartilha o mesmo nome) e possui regras únicas. Trata-se de um esporte disputado nos Jogos Olímpicos modernos desde a sua primeira edição, em Atenas, na Grécia, em 1896. Por ser um esporte, a esgrima tem os benefícios que as atividades físicas costumam trazer, como corpo atlético, melhoria da coordenação motora, equilíbrio, força, flexibilidade, resistência muscular e cardiorrespiratória e, claro, ajuda a perder calorias. Mas existem ainda benefícios específicos da esgrima, que exige grande poder de concentração e estratégia e por isso estimula a agilidade, tanto de pensamento quanto de movimento, a consciência do próprio corpo e seus movimentos, a habilidade de perceber e antecipar os movimentos do oponente e um poder de decisão muito apurado. O esporte é praticado com segurança, com proteção nos rostos e espadas sem pontas afiadas, mas com sensores para marcação dos pontos”. 365

Deuzair solicita recapeamento de ruas do bairro Jacutinga

O vereador Deuzair Parente solicitou à administração municipal o recapeamento das avenidas Nossa Senhora Aparecida e Jacutinguinha e das ruas Rafael de Souza, Santiago e Santa Ana, no bairro Jacutinga. “A situação crítica do asfalto dessas vias compromete a segurança de motoristas e pedestres que precisam utilizá-las”, disse ele. “Diante disso e dos reiterados pedidos de moradores daquele bairro, inquestionável a necessidade e a urgência do recapeamento, com o intuito de zelar não só por um local bonito e agradável para se viver, mas sobretudo promover segurança aos condutores de veículos e pedestres”. 324

Genilson propõe criação de banda municipal

O vereador Genilson Santos propôs ao executivo a criação da Banda Marcial Municipal de Jataí, com o objetivo de disseminar a cultura, incentivando a prática musical junto à comunidade, através da participação em desfiles, solenidades, datas cívicas e comemorativas, assim como festividades municipais. “Seria de grande relevância social e cultural para nosso município, como forma de resgatar a cultura musical, abrilhantar os eventos municipais e até mesmo representar a cidade em eventos culturais regionais, estaduais ou nacionais”, afirmou ele. “Além do mais, o trabalho com a música irá beneficiar em muito a formação dos alunos participantes, uma vez que estimula o trabalho em equipe e o autocontrole, pois tocar um instrumento exige disciplina e dedicação, e o sucesso do grupo depende da dedicação individual de cada componente. Outro ponto importante de ressaltar é que a prática musical transforma-se também em uma atividade profissionalizante, abrindo portas no mercado de trabalho ao jovem músico”.