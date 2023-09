Vereador cobra do executivo mais conforto para pacientes em UBS

Não apenas isso, mas vereadores pedem apoio a ciclistas, mais transporte para doadores de sangue e bancos para usuários do Parque Diacuy.

Por Francisco Cabral

Alessandra sugere ponto de apoio a ciclistas em rodovia

A vereadora Alessandra Oliveira sugeriu à prefeitura a construção de um ponto de apoio aos ciclistas em trecho da GO-184 (também conhecida como Estrada Velha de Caiapônia). “Felizmente em nosso município há centenas de adeptos do ciclismo, e esse número cresce cada vez mais, o que justifica o ponto de apoio na GO-184, com cobertura, bancos e bebedouro”, disse ela. “É salutar lembrarmos que um dos meus colegas de vereança, o nobre vereador Adilson Carvalho, tem requerido há dois anos consecutivos a construção de uma ciclovia naquele espaço, de modo que reiteramos de igual modo esse pedido, pois nosso município só tem a ganhar”.

Carlinhos solicita climatizadores para UBS da Vila Brasília

O vereador Carlinhos Canzi solicitou à administração municipal a implantação de climatizadores na unidade básica de saúde (UBS) da Vila Brasília. “O posto recebe vários pacientes diariamente e não possui nenhum tipo de ventilação adequada”, informou. “A sala de espera é desprovida de ar-condicionado ou ventiladores, os pacientes são obrigados a ficar aguardando atendimento em uma sala quente e sem conforto necessário. Esta reivindicação já vem sendo feita há bastante tempo pelos pacientes e funcionários. Sabemos que para o atendimento destes pedidos precisa-se de verbas, mas que, independentemente de valores, todo e qualquer investimento na área da saúde é pouco, pois o setor é o mais questionado pela população de um modo geral e com certeza o que precisa de mais empenho pela classe política para estar sempre melhorando. Com essa medida pretende-se proporcionar um mínimo de conforto aos usuários do sistema público de saúde, de forma a contar com essa melhoria enquanto aguardam o atendimento médico, investindo também no bem-estar dos mesmos”.

Abimael quer transporte gratuito para doadores de sangue em data específica

O vereador Abimael Silva propôs à gestão municipal a criação da Rota Solidária, para transporte gratuito de doadores de sangue, em uma data a ser criada para essa finalidade. “Nessa data, os doadores teriam custo zero no deslocamento de suas casas ou locais de trabalho”, explicou. “O município poderá realizar parcerias com empresas do setor de mobilidade, de transporte por aplicativos, para garantir deslocamento de forma gratuita do doador. É mais uma forma de reforçar o banco de sangue do Hemocentro Regional de Jataí”.

Adilson quer mais bancos para descanso no Diacuí

O vereador Adilson Carvalho solicitou ao executivo a instalação de mais bancos no Parque Diacuí (Olavo Sérvulo de Lima). “É grande o número de pessoas que circulam pela orla do lago, sendo necessária a instalação de mais bancos, haja vista que os existentes não são suficientes para atender a demanda”, afirmou ele. “Vale ressaltar que os frequentadores utilizam o local para a prática de exercícios ou até mesmo para passeio com a família, e essas pessoas muitas das vezes são idosos, crianças e pessoas obesas, sendo necessários os assentos para descanso”.