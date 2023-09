Suposto caso de homofobia na Câmara Municipal de Jataí

"As acusações do nobre parlamentar Carlos Canzi contra o presidente não são verdadeiras."

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Câmara, por meio de seu presidente, vem perante a comunidade jataiense esclarecer que não existe nem existiu homofobia no âmbito da Câmara Municipal de Jataí. As acusações do nobre parlamentar Carlos Canzi contra o presidente não são verdadeiras. Tanto é verdade que o companheiro da nobre vereadora Alessandra também não foi convidado a se sentar na tribuna. Essa logística ultrapassou o controle da presidência, que delega a programação dos eventos ao setor competente – e esta administração tem sempre se pautado pelo respeito aos direitos e às garantias de todos.

Abimael Silva

Presidente

Ofício aos envolvidos

O presidente Abimael Silva também enviou ofício aos vereadores Carlinhos Canzi e Alessandra Oliveira com explicações sobre o ocorrido. Eis a íntegra do documento:

Excelentíssimo Senhor Vereador e Senhora Vereadora,

Carlinhos Canzi

Alessandra Oliveira

Prezado Vereador e prezada Vereadora,

Dirijo-me a Vossas Excelências com o intuito de expressar meus sinceros sentimentos e oferecer minhas explicações pelo incidente ocorrido no cerimonial de homenagens aos cidadãos jataienses promovido pela Câmara Municipal de Jataí, em data de 01/09/2023, no Tattersal do Parque de Exposições Agropecuárias, no qual, por um lapso, não foram convidados seus companheiros para contribuir com o cerimonial da Câmara na entrega de flores as esposas dos homenageados, e nem para tomar assento na tribuna, assim como foi feito com os demais vereadores.

Reconheço e compreendo a importância de todas as famílias dos vereadores nesse evento, inclusive a de vocês, e que houve falhas na organização.

Gostaria que compreendessem que jamais houve intenção de ofendê-los ou diminuir a relevância do papel dos seus companheiros na nossa comunidade. Infelizmente, houve uma falha na comunicação interna, mas tal falha não reflete de forma alguma a maneira como enxergamos a importância dos familiares de nossos Vereadores, sobretudo por ombrear com Vossas Excelências o árduo trabalho que desenvolvem para nossa comunidade.

Este incidente serviu como uma lição para nós, mostrando-nos a importância de assegurar que todos os membros envolvidos sejam incluídos e tenham suas contribuições reconhecidas adequadamente. Tomaremos as medidas necessárias para garantir que erros como esse não se repitam.

Reitero minha solidariedade e respeito a vocês e suas famílias e coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento adicional ou para resolver qualquer outra questão que possa surgir.

Atenciosamente,

Abimael Silva

Presidente