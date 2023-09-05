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Edital Edital

Edital - Licença ambiental

Para implantação de canteiro de obras para empreendimento do Atacadão S/A

05/09/2023 às 11h08 Atualizada em 05/09/2023 às 11h33
Por: Gideone Rosa Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente
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Edital - Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, a Renovação da Licença Ambiental de Operação
Edital - Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, a Renovação da Licença Ambiental de Operação

ATACADAO S.A.

GRUPO CARREFOUR BRASIL

CPF/CNPJ: 75.315.333/0001-09

Torna público que REQUEREU junto a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, a Licença Ambiental de INSTALAÇÃO, para atividade IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS PARA EMPRRENDIEMNTO DO ATACADAO SA, localizada no endereço: AV. CESAR DE ALMEIDA MELO, GELABA 05, ZONA DE EXPANSÃO URBANA, Jataí - GO.

FOI DETERMINADO O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NAS NORMAS E INSTRUÇÕES DE LICENCIAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.

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Jataí - Goiás - GO
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Sobre o município Jataí é um município situado no Sudoeste Goiano e um dos maiores produtores de grãos deste país. Um dos celeiros de mão de obra qualificada e, proporcionalmente, o maior detentor de Doutores também do país graças aos centros acadêmicos Instituto Federal de Educação Tecnológica, Universidade Federal de Jataí e Universidade Estadual de Goiás sem mencionar as demais faculdades e universidades privadas. Na totalidade Jataí tem mais de 30 cursos nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas.
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