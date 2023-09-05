Edital - Licença ambiental

Tempo nublado
Jataí, GO
ATACADAO S.A.
GRUPO CARREFOUR BRASIL
CPF/CNPJ: 75.315.333/0001-09
Torna público que REQUEREU junto a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, a Licença Ambiental de INSTALAÇÃO, para atividade IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS PARA EMPRRENDIEMNTO DO ATACADAO SA, localizada no endereço: AV. CESAR DE ALMEIDA MELO, GELABA 05, ZONA DE EXPANSÃO URBANA, Jataí - GO.
FOI DETERMINADO O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NAS NORMAS E INSTRUÇÕES DE LICENCIAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.
Mín. 24° Máx. 35°