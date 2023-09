Ipasgo já tem novo presidente

Ele assumiu a gestão da instituição por designação do governador Ronaldo Caiado no lugar de Vinicius Luz, que passa a integrar o quadro da Secretaria-Geral de Governo (SGG).

O Ipasgo Saúde, plano que assiste os servidores públicos do Estado de Goiás, passou a ser presidido por José Orlando Ribeiro Cardoso, que liderou por três anos a Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios (Postal Saúde). Ele assumiu a gestão da instituição por designação do governador Ronaldo Caiado no lugar de Vinicius Luz, que passa a integrar o quadro da Secretaria-Geral de Governo (SGG). A nomeação no novo presidente do Ipasgo foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (29/08), por meio do Decreto N.º 10.309.

José Orlando tem a missão de fazer com que a receita do Ipasgo Saúde seja superior à despesa, de proporcionar um serviço de qualidade para os quase 600 mil beneficiários e de reestruturar a instituição, que em abril deste ano teve alterada a personalidade jurídica de autarquia para Serviço Social Autônomo (SSA) e que está em processo de adequação para ingresso na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Entre os primeiros compromissos da nova gestão da operadora de saúde suplementar estão a formulação de novo regimento interno e estrutura organizacional.

“Por três anos, fui diretor-presidente da Postal Saúde, uma autogestão que proporciona serviços médicos e odontológicos para os 90 mil empregados dos Correios, espalhados por todo território nacional. Conheço bem a complexidade de gerir um plano de saúde extenso. Aceitei o convite do governador Ronaldo Caiado e, junto com ele, o desafio de aperfeiçoar o Ipasgo Saúde. Faremos isso da melhor maneira possível, posso garantir. Até porque, entendo que é uma obrigação fazer o melhor, com toda a dedicação necessária”, pondera José Orlando.