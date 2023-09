Vereadores cobram mais ação do Executivo Municipal

Alessandra pede reforma da calçada e iluminação para trecho da Alameda Ministro Ney Braga

Por Francisco Cabral

A vereadora Alessandra Oliveira requereu à administração municipal a reforma da calçada de pedestres e a instalação de iluminação e sinalização adequada para segurança dos ciclistas e dos pedestres na Alameda Ministro Ney Braga, no setor Granjeiro, no cruzamento com a Rua Tio João Manoel, no bairro Primavera II. “Espaços adequados para a prática de exercícios físicos e atividades de lazer são fundamentais para que os municípios consigam elevar seus índices de desenvolvimento humano e bem-estar social”, disse ela. “Por intermédio de diversos requerimentos anteriores tenho informado, paulatinamente, aos demais colegas de vereança sobre a importância de exercícios físicos, esportes e lazer para a saúde pública e a socialização dos membros de nossa comunidade que frequentam tais espaços, pois reúnem pessoas das mais diversas classes sociais e concepções ideológicas, contribuindo com a civilidade dos munícipes”.

Deuzair sugere redutor de velocidade em rua do bairro Dom Abel

O vereador Deuzair Parente sugeriu à SMT a implantação de redutor de velocidade na Rua das Paineiras, próximo ao Clube Alvorada, no bairro Dom Abel. “Devido ao grande movimento de veículos em alta velocidade e de pedestres, sobretudo crianças indo e voltando para a escola, se faz necessária e urgente a implantação de redutor de velocidade, com o intuito de dar mais segurança e assim resguardar a integridade física e as vidas da população”, declarou.

Durval reivindica rampas de acessibilidade na Avenida Ribas Marques

O vereador Durval Júnior reivindicou ao executivo a construção de rampas de acessibilidade para cadeirantes no canteiro central da Avenida Ribas Marques, no bairro Colmeia Park. “Diversos cadeirantes que residem nas proximidades se locomovem utilizando as calçadas do canteiro central daquela avenida”, informou. “Até mesmo para atravessar a Avenida Ribas Marques de um lado ao outro reclamam da carência de rampas de acessibilidade. Tais reclamações se dão pelo fato dessas pessoas terem que percorrer vários metros para que tenham acesso ao canteiro central e até mesmo ao outro lado da avenida. Elas, sobretudo, encontram dificuldades em subir nas calçadas, pois não são todas esquinas que possuem as rampas de acessibilidade. Destaca-se que é essencial que sejam pintadas faixas de pedestres onde serão instaladas as rampas, pois os cadeirantes necessitam atravessar a rua com segurança e cautela”.

Carlinhos pede manutenção em playground no Cohacol 1

O vereador Carlinhos Canzi requereu à prefeitura manutenção nos brinquedos do playground da praça do bairro Cohacol 1. “Os brinquedos do local estão sem as devidas manutenções e reparos e estão expondo todos que os utilizam a riscos quanto à integridade física”, alertou. “O objetivo do playground é ser um ambiente que promova o desenvolvimento infantil, a cultura de aprendizagem, proporcionando uma visão comum no desenvolvimento e bem-estar das crianças. Os espaços destinados ao lazer são importantes no ambiente escolar, pois contribuem para o desenvolvimento e a formação integral das crianças através da brincadeira e são uma forma de ligar o aprendizado à diversão e ao prazer”.