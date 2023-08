Ferrovia Norte-Sul: concessionária anuncia compra de 168 vagões e 3 locomotivas para transportes do agro

Total do investimento é de R$ 200 milhões

POR LUIS ROBERTO TOLEDO / Canal Rural

A VLI, empresa de logística, anunciou nesta terça-feira (23) a compra de 168 vagões e três locomotivas para operação na Ferrovia Norte-Sul, da qual detém a concessão no tramo norte.

Os equipamentos serão utilizados para o transporte de cargas do agronegócio brasileiro, exportadas pelo sistema portuário de São Luís (MA) a vários destinos do mundo. O investimento total é de R$ 200 milhões.

“A aquisição desse novo lote de materiais rodantes atende à demanda do agronegócio brasileiro e à geração de capacidade para o transporte de outros insumos que movimentamos no tramo Norte da Ferrovia Norte-Sul, como celulose, combustíveis e fertilizantes”, afirma Fábio Marchiori, diretor de Finanças, Supply Chain e Serviços da VLI.

Fabricados pela Greenbrier Maxion, em Hortolândia (SP), os vagões Hopper HTT devem ser entregues ainda neste ano. Já as locomotivas, modelo ES43BBi, foram adquiridas junto à Wabtec, fabricante instalada em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). A previsão de entrega, neste caso, é até dezembro de 2024.

Especificações dos vagões e locomotivas

Os vagões possuem três principais diferenciais, segundo a VLI: redução do comprimento sem perda de volume, diminuição da tara (peso) e aumento da vida útil. Com todas essas otimizações, haveria um incremento na capacidade de carga por trem.

Outro destaque é o sistema de descarga rápida e o revestimento interno com pintura especial, que não retém a carga no interior do vagão. Além disso, as unidades novas possuem um sistema de alto desempenho e com redução do desgaste de componentes, gerando menor consumo de combustível e mais segurança.

As locomotivas modelo ES43BBi são de alta potência e eficiência energética. Elas são equipadas com motores diesel-elétricos e sistemas de controle de última geração, que permitem a redução do consumo de combustível e a emissão de poluentes.

Em abril deste ano, a companhia anunciou a aquisição de 78 vagões para operação no mesmo trecho, em virtude da inauguração oficial de um fluxo de retorno de fertilizantes em parceria com a Companhia Operadora Portuária do Itaqui (COPI).

No último ano, de acordo com a VLI, a movimentação de cargas no tramo norte da Ferrovia Norte-Sul teve aumento de 15%, em comparação com 2021, passando de 12,7 milhões para 15 milhões de toneladas.