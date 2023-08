Moção de aplausos, atendimento odontológico, nova sede dos Bombeiros e calçamento

Alessandra e Mantelli pedem moção de aplausos a entidades esportivas

Por Francisco Cabral

Os vereadores Alessandra Oliveira e Vicente Mantelli apresentaram moção de aplausos à diretoria e ao elenco da Associação Esportiva Jataiense e do Projeto Raposinha pela conquista do Campeonato Goiano Sub-20 – Divisão de Acesso. A Raposa do Sudoeste ganhou o título da segunda divisão goiana e garantiu sua participação na elite da categoria em 2024. O clube é representado, em suas equipes de base, por jogadores do Projeto Raposinha, que atende mais de 900 crianças e adolescentes no município. O requerimento foi aprovado por todos os parlamentares.

Abimael reivindica área para nova sede do Corpo de Bombeiros

O vereador Abimael Silva solicitou à administração municipal a doação de área pública para construção de uma nova sede para o Corpo de Bombeiros, para que Jataí abrigue o novo Comando Regional. “Para que o município possa sediar futuramente o Comando Regional dessa respeitada instituição, é necessário o investimento em estrutura física predial, é preciso uma nova área adequada para treinamentos, estacionamento, alojamento, administrativa, para futuramente aumentar o número de militares e elevar o status do batalhão”, afirmou ele. “Jataí é uma cidade com extensão territorial muito grande. Por isso é importante a descentralização do Corpo de Bombeiros, para que todas as regiões recebam o serviço com agilidade. O trabalho do Corpo de Bombeiros é reconhecido pela qualidade e agilidade, com profissionais que se dedicam para salvar vidas. A prefeitura, contribuindo de maneira direta para que a corporação possa ter esta sede, fortalece ainda mais a atuação dos bombeiros em Jataí”.

Adilson reivindica atendimento para Naveslândia

O vereador Adilson Carvalho reivindicou ao executivo atendimento médico e odontológico mais constante na unidade básica de saúde do povoado de Naveslândia, que atualmente ocorre apenas duas vezes na semana, em meio período. “O atendimento somente duas vezes na semana, sendo na sexta no período matutino e segunda no período vespertino, limita a quantidade de atendimentos diários”, ponderou. “Vale ressaltar que, além da população do povoado, a UBS atende também os assentamentos da região, como Gurita e Santa Helena, cujos moradores muitas vezes não têm condições financeiras para se deslocar Jataí para receber atendimento”.

Carlinhos quer calçada no canteiro da Alameda dos Ipês

O vereador Carlinhos Canzi requereu à prefeitura a construção de calçada em toda a extensão do canteiro central na Alameda dos Ipês, no Residencial das Brisas, para se tornar uma pista de caminhada. “Essas pistas foram criadas com a finalidade de oferecer aos cidadãos um estímulo para a prática de atividade física de forma gratuita e têm sido grande aliadas na promoção da saúde, melhorando o condicionamento físico, psicológico, cardiovascular e a qualidade de vida da população”, afirmou ele. “O canteiro central da Alameda dos Ipês tem largura acima do padrão dos canteiros, há espaço suficiente para fazer a colocação da calçada em toda sua extensão, buscando oportunizar a segurança dos esportistas que estão colocando em risco sua vida quando disputam espaço com veículos em alta velocidade, principalmente em período noturno, de forma que a destinação deste espaço para prática de caminhada será de grande valia, evitará lixos espalhados neste local, economizará na manutenção de roçagem de grama e terá mais utilidade para pedestres que transitam naquela avenida”.