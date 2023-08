Câmara homenageia servidor público e campeão de taekwondo

Por Francisco Cabral

Em sessão solene realizada no último dia 24, no plenário João Justino de Oliveira, a Câmara Municipal de Jataí concedeu o título de cidadão jataiense ao servidor público Urbano Siqueira da Silva e ao lutador de taekwondo Jânio César da Silva. O primeiro foi proposto pelo vereador Adilson Carvalho e assinado por todos os parlamentares. O segundo foi apresentado pelo vereador Deuzair Parente e também assinado por todos os seus colegas.

Igualmente proposto por Deuzair Parente, o Troféu Jatobá também foi entregue a Jânio César, devido aos inúmeros títulos conquistados no Estado, no Brasil e no mundo, levando o nome de Jataí além das fronteiras do município, e aos trabalhos sociais realizados na Cidade Abelha. A homenagem foi aprovada por todos os vereadores presentes à sessão ordinária em que o projeto foi discutido.

URBANO SIQUEIRA DA SILVA

Urbano Siqueira da Silva nasceu em 16 de maio de 1950, em Cáceres-MT. Filho de Claro da Silva e Julita Sousa da Silva, considera-se jataiense de coração, porque escolheu a cidade para viver, constituir família e cultivar muitas amizades. Esposo de Cacilda Paniago Rocha Barros, por aqui se casou duas vezes. Tem uma filha de sangue, Marta Lúcia Carvalho Silva, e dois de coração, Rogério Rocha Barros o outro já falecido, além de cinco 5 netos: Mariana, Maria Fernanda, Ana Clara, Maria Eduarda e Eduardo.

Teve em toda sua vida ativa um único emprego. Tomou posse no DNER (Departamento Nacional de Estradas de Rodagem) em 1969, fazendo uma rápida passagem por Alto Garças-MT e chegando a Jataí em 1972. Hoje, no atual Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), com 54 anos de empresa, 51 foram em Jataí, sendo o funcionário mais antigo na ativa. Em 2022 foi homenageado na categoria: atuação em destaque no auditório do Dnit em Brasília-DF.

Em sua jornada, passou por muitas funções, indo de auxiliar a chefe em muitos departamentos. Fiscalizou ônibus e empresas, cuidou do almoxarifado e até desatolou caminhões, sempre com um propósito maior: garantir o direito de todos de ir e vir em segurança, pelas rodovias brasileiras, principalmente por aquelas que nos trazem a Jataí.

Sua ampla experiência profissional e conquistas junto ao Dnit:

Em 2 de janeiro de 1969 começou a sua jornada no então DNER na cidade de Cuiabá-MT e logo em seguida foi transferido para Alto Garças-MT para trabalhar como auxiliar de almoxarifado. Em 1972 foi transferido para Jataí, permanecendo no mesmo cargo.

Em 1976 passou a ser substituto do chefe de Seção de Abastecimento da Res. 12/3, onde no ano seguinte tornou-se chefe da Seção de Laboratório da Res. 12/3 e pelo terceiro ano seguido, em 1978, passou a ocupar o cargo de chefe da Seção de Abastecimento da Res. 12/3, seguindo na função até 1991, quando foi designado chefe de Núcleo de Operações Rodoviárias da Res. 12/3. Vale mencionar que de outubro de 1997 a março de 2002 exerceu cumulativamente a função de agente de fiscalização do Transporte Interestadual e Internacional de Passageiros e de Cargas.

Em 5 de junho de 2001 foi criado o Dnit e no ano seguinte o DNER deixou de existir. Assim, em 2022, Urbano ingressou no cargo de artífice em mecânica e em 2004 foi indicado a agente de Autoridade de Trânsito - Dnit, onde desde então trabalha na fiscalização do órgão federal.

Entre as atividades desenvolvidas atualmente destacam-se:

- Percorrer o trecho e verificar a execução de obras de manutenção e recuperação da rodovia;

- Percorrer o trecho e fazer levantamento da sinalização vertical e horizontal, elaborando relatórios para a recuperação da mesma;

- Fazer levantamento do estado da rodovia em todos os aspectos como: condições da via, meio-fio, sistemas de drenagem e sinalização;

- Fiscalizar ocupações indevidas na faixa de domínio.

Além de sua experiência profissional, Urbano também desenvolveu atividades paralelas e voluntárias: em 1986 e 1987 ocupou o cargo de diretor esportivo na Sociedade Balneário Brasnipo de Jataí. De 1988 até 1991 assumiu o cargo de diretor financeiro e mais uma mudança em 1992 a 1994, quando assumiu o cargo de presidente.

JÂNIO CÉSAR DA SILVA

Mestre Jânio César da Silva é faixa preta 6° dan de taekwondo, filiado à FGTKD (Federação Goiana de Taekwondo e à CBTKD (Confederação Brasileira de Taekwondo). É filho de Afonso Félix da Silva e Jovelina Vitória do Nascimento. Nasceu em 24 de agosto de 1977, em Barra do Garças-MT, tendo se mudado para Jataí em 1995.

Começou a treinar taekwondo em 1993, na cidade de Barra do Garças e em 1995 se mudou para Jataí, época em que já estava na faixa azul. Sua primeira competição foi no Campeonato Brasileiro em Brasília, em 1997, momento em que começou a representar a cidade de Jataí.

Desse momento em diante foi várias vezes campeão estadual, além de outros títulos em várias cidades do Brasil. No final do ano 1999, abriu sua primeira academia de taekwondo em Jataí, tendo montado uma equipe e assim levado vários atletas para campeonatos, e, desde então, continua representando a cidade com o nome da equipe Mestre Jânio César e ainda atendendo, por meio de vários projetos sociais, mais de 200 crianças da cidade.

Jânio conquistou ao longo de sua carreira inúmeros títulos, dentre eles: seis vezes campeão brasileiro, três vezes campeão da Copa do Brasil, campeão do Grand Shan e, no dia 4 de março de 2023, sagrou-se campeão no US Open Championships. medalha internacional inédita para o taekwondo goiano e de Jataí.

“É importante enaltecer aqueles que contribuem, com o seu trabalho, para o desenvolvimento econômico e social de nossa cidade, e o homenageado, mestre Jânio César da Silva, sem qualquer dúvida, muito contribuiu e continua contribuindo”, afirmou o proponente da homenagem. “Portanto, é justa e devida a homenagem com o Troféu Jatobá a Jânio, por ter de forma brilhante representado nossa cidade, nacional e internacionalmente, e ainda estar levando o esporte a inúmeras crianças por meio de seus projetos sociais. Assim, este poder não pode lhe negar as homenagens devidas, o que se expressa na concessão do Troféu Jatobá a esse ilustre homenageado”.