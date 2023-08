Ipasgo Saúde forma Conselho de Administração

Francisco Sérvulo Freire Nogueira assume presidência do órgão superior de consulta e deliberação que assessora a administração do plano de saúde. Colegiado volta a se reunir na próxima semana e define agenda para análise semestral das ações de governança

O Ipasgo Saúde formou o Conselho de Administração que a partir de agora participa das deliberações e decisões estratégicas na gestão da instituição. Ao todo, 18 integrantes, entre titulares e suplentes indicados pelo poder público estadual e pelo Fórum em Defesa dos Servidores e dos Serviços Públicos de Goiás, foram empossados nesta sexta-feira, 25. A data também marca a primeira reunião do colegiado.

“Essas pessoas desempenham um papel essencial para garantir a eficácia, a legalidade e o sucesso a curto, médio e longo prazos do nosso plano de saúde. Com apoio, supervisão, orientação estratégica e responsabilidade, tenho certeza que eles vão desempenhar um papel decisivo na administração do Ipasgo e na materialização de tudo de positivo que está por vir para os beneficiários”, avalia o presidente do Ipasgo Saúde, Vinícius Luz.

Além dele, foram nomeados titulares os secretários de Estado indicados pelo governador Ronaldo Caiado: Henrique Moraes Ziller, Selene Peres Peres Nunes, Sérgio Alberto Cunha Vêncio e Francisco Sérvulo Freire Nogueira, esse eleito presidente do Conselho de Administração do Ipasgo Saúde. “É um enorme desafio assumir essa missão, sobretudo pela quantidade de usuários vinculados ao plano de saúde. O conselho atuará para garantir a ampliação e a qualidade dos serviços prestados”, afirma.

Na primeira reunião do colegiado, Sérvulo conduziu deliberações sobre serviço jurídico, investimentos em tecnologia e elaboração do estatuto. O titular da Secretaria de Estado da Administração (Sead) também definiu que a agenda de trabalho do conselho será composta por reuniões ordinárias e extraordinárias e por análises semestrais das ações de

governança.

As ponderações tiveram participação também dos quatro titulares indicados pelas entidades representativas dos servidores públicos estaduais: Lucieny Alves dos Santos, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Goiás (Sintego); Luzinéia Vieira dos Santos, do Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde no Estado de Goiás (Sindsaúde); Nylo Sérgio José Nogueira Júnior, do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Goiás (Sindipúblico); e Rodrigo Silva Esteves, da Associação dos Técnicos Governamentais de Goiás (Astego). Conforme determina a lei, eles são ocupantes de cargos efetivos ou de emprego público permanente no Estado de Goiás.

Atuação

Os conselheiros voltam a se reunir na próxima segunda-feira, 28, para avançar em pautas que são importantes para a operação do Ipasgo Saúde, a exemplo da finalização do estatuto e da apreciação do regulamento. “O compartilhamento da gestão com esses profissionais pode garantir governança sólida, tomada de decisões robustas e orientação estratégica eficaz para os rumos do Ipasgo”, acrescenta Vinícius Luz.

A atuação dos titulares do conselho também será respaldada por nove suplentes, todos já nomeados: Letícia Luiza Melo Carneiro Pereira, Adriano Abreu de Castro, Alexandre Demartini Rodrigues, Wederson Xavier de Oliveira, Luciano de Moura Carvalho, Renato Ricardo Rodrigues, Fabrício Duarte de Sousa, Paulo Sérgio de Souza e Hugo Maria D’Assunção. Todos, titulares e suplentes, têm papel central na formulação e aprovação das estratégias da instituição, no monitoramento do desempenho, gerenciamento e mitigação de riscos, definição de práticas de governança, além da tomada de decisões sobre questões cruciais e de alto impacto na administração do Ipasgo Saúde, a exemplo de investimentos e mudanças estratégicas.

A criação do Conselho de Administração, um órgão superior de consulta e deliberação, do qual agora esses 18 profssionais fazem parte, foi definida pela lei que, em abril deste ano, alterou de autarquia para Serviço Social Autônomo (SSA) o regime jurídico do plano de saúde dos servidores públicos do Estado de Goiás. A norma também prevê que a instituição tenha um Conselho Fiscal, que está em fase de formação.

Titulares do Conselho de Administração do Ipasgo:

Francisco Sérvulo Freire Nogueira, secretário de Estado da Administração: presidente

Henrique Moraes Ziller, secretário de Estado-Chefe da Controladoria-Geral do Estado de Goiás

Selene Peres Peres Nunes, secretária de Estado da Economia

Sérgio Alberto Cunha Vêncio, secretário de Estado da Saúde

Vinícius de Cecílio Luz, presidente do Ipasgo Saúde

Lucieny Alves dos Santos, secretária da Organização do Interior do Sintego

Luzinéia Vieira dos Santos, presidente do Sindsaúde

Nylo Sérgio José Nogueira Júnior, presidente do SindiPúblico

Rodrigo Silva Esteves, diretor-presidente da Astego.