Susana Vieira revela vontade de participar de suruba; Sexlog faz convite

Atriz diz que nunca participou de uma suruba

Susana Vieira, uma das mais importantes figuras femininas da TV brasileira, revelou no programa “Que história é essa, Porchat?”, da GNT, que nunca participou de uma suruba, mas que tem vontade de fazê-lo. Nesta quarta-feira, 23 de agosto, a atriz completa 81 anos e o Sexlog já a convidou para comemorar a data realizando este desejo.

No Twitter e no Instagram, o maior site de sexo e swing do Brasil fez a proposta tentadora de presenteá-la com uma suruba quando e onde ela quiser. “Oi, Su! Bora realizar esse sonho de participar de uma suruba? Posso te ajudar nessa primeira vez, não tô começando agora não."

Diferente do swing, que é a troca de casais, a suruba é o sexo grupal. Porém, é bem comum que as práticas acabem se misturando. Um bom lugar para quem quer começar pode ser uma casa especializada, em que a paquera e o flerte são liberados e aí, se rolar afinidade, o sexo tá liberado.

Para aqueles que, como a Susana, tem essa curiosidade, vale lembrar que nessas casas noturnas tudo é permitido, mas nada é obrigatório. Então, se rolar qualquer desconforto, é só falar não e a vida segue. E se a preocupação for com o sigilo, a atriz pode ficar despreocupada, já que nesses locais os telefones são proibidos, assim como fotos e vídeos. Mas, com tanta coisa gostosa rolando, que é que vai querer prestar atenção nisso, não é?

Agora resta saber se a Susana vai aceitar o convite do Sexlog e curtir seu presente de aniversário.