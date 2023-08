Distribuidoras de energia bloqueiam consumidores

Associação afirma que crescimento da energia solar no Brasil poderia ser ainda maior não fossem as restrições impostas pelas empresas de distribuição de energia elétrica

A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) comunicou que o Brasil atingiu a marca de mais de 23 gigawatts (GW) de potência gerada por energia solar própria, instalada em residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos. Esse avanço abrange mais de 3 milhões de unidades consumidoras que são abastecidas por sistemas fotovoltaicos.

Conforme o levantamento da Absolar, aproximadamente 2,1 milhões de sistemas solares fotovoltaicos foram implantados em telhados, fachadas e pequenos terrenos pelo país. Os investimentos feitos desde 2012 totalizaram cerca de R$ 115,8 bilhões, gerando uma quantidade acumulada de mais de 690 mil empregos, distribuídos por todas as regiões do Brasil. Ademais, essa iniciativa contribuiu com uma arrecadação de R$ 30,2 bilhões para os cofres públicos.

O presidente do conselho de administração da Absolar, Ronaldo Koloszuk, enfatizou que a expansão da energia solar tem o potencial de tornar a matriz elétrica do Brasil mais limpa e sustentável. Ele ressaltou que, apesar do marco das 3 milhões de unidades consumidoras beneficiadas pela energia solar, ainda há um vasto campo para crescimento, uma vez que o país possui cerca de 91,7 milhões de unidades consumidoras de eletricidade.

Koloszuk propôs que o Brasil siga o exemplo de nações mais desenvolvidas na área, citando a Austrália como um caso de sucesso. Com políticas públicas eficazes, a Austrália atingiu cerca de 30% das unidades consumidoras do país utilizando sistemas fotovoltaicos.

Associação denuncia cerceamento das distribuidoras

A Absolar observou que o crescimento da energia solar no Brasil poderia ser ainda maior não fossem as restrições impostas pelas empresas de distribuição de energia elétrica. Nos últimos meses, mais de 3,1 mil pedidos de conexão foram cancelados ou suspensos, representando cerca de 1 GW em sistemas solares represados no país. Segundo a associação, tais obstáculos geraram prejuízos estimados em mais de R$ 3 bilhões.

A tecnologia fotovoltaica já está presente em todos os estados e em 5.530 municípios brasileiros. Liderando a potência instalada estão os estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná.

Rodrigo Sauaia, presidente da Absolar, destacou que a expansão da geração própria de energia solar tem impactos positivos, fortalecendo a sustentabilidade, aliviando o orçamento das famílias e aumentando a competitividade dos setores produtivos do Brasil. Ele explicou que essa geração própria, concentrada em áreas urbanas, contribui para a resiliência da rede elétrica ao reduzir a necessidade de infraestrutura de transmissão, melhorando a confiabilidade e a segurança do sistema.

