Raízen torna-se primeiro player de etanol do mundo a receber certificação para produção de SAF

São Paulo, 21 – A Raízen divulgou comunicado ao mercado nesta segunda-feira, 21, no qual informa que se tornou o primeiro player de etanol no mundo a receber certificação que habilita o produto para produção de Combustível Sustentável de Aviação (Sustainable Aviation Fuel, SAF).

Conforme comunicado da companhia, a certificação ISCC CORSIA Plus (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) foi emitida pela International Civil Aviation Organization (ICAO), que comprova que o etanol, produzido no Parque de Bioenergia Costa Pinto, em Piracicaba (SP), cumpre os requisitos internacionais para a produção de SAF.

Produzido a partir de matéria-prima renovável, o SAF é capaz de reduzir cerca de 80% o volume total de emissões de gases de efeito estufa em comparação ao combustível fóssil de aviação, segundo estimativa da Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata).

Para atender a essa demanda, estão sendo construídas, em vários países, plantas para produção de SAF a partir da rota Alcohol to Jet (ATJ), um processo que converte etanol em SAF.