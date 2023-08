Vereador quer conceder título de Cidadão Jataiense a Bolsonaro

A proposta de concessão do título de cidadão jataiense a Bolsonaro espera obter apoio amplo, abrangendo tanto indivíduos quanto a classe produtora e empresarial.

O Vereador Vicente Mantelli, representante do setor produtivo na Câmara Municipal de Jataí, anunciou com entusiasmo durante um evento no último final de semana, seus planos de apresentar uma proposta no parlamento para conceder ao ex-presidente Jair Bolsonaro o título de cidadão jataiense, em virtude de suas significativas contribuições para o município durante seu mandato como chefe do executivo.

Entre os principais argumentos citados pelo vereador está a liderança de Bolsonaro na realização de obras federais de grande impacto para a cidade. Entre essas obras, destacam-se o novo aeroporto e o anel viário, que trouxe melhorias substanciais à infraestrutura local. Além disso, Mantelli enfatizou o auxílio financeiro fornecido durante o período crítico da pandemia, que exerceu um papel fundamental na sustentação da economia jataiense e evitou um colapso financeiro.

“Reconhecemos e honraremos os esforços de Jair Bolsonaro para com a nossa cidade propondo a concessão do título de Cidadão Jataiense“, afirmou Mantelli durante seu discurso no evento.

A proposta, que visa celebrar os esforços do ex-presidente em prol do desenvolvimento e bem-estar da comunidade jataiense, agora requer a assinatura de apoio da população local. O vereador informou que aqueles interessados em manifestar seu apoio à iniciativa podem entrar em contato com a chefia de gabinete através do número de telefone 64 9 9934 2725 para agendar um horário e formalizar sua assinatura.

A expectativa é de que a proposta ganhe apoio tanto de indivíduos quanto da classe produtora e empresarial, que reconhecem a importância das ações de Jair Bolsonaro para o progresso da cidade de Jataí.

Com informações da Câmara Municipal de Jataí e Portal Panorama