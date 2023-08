Estaria Caiado preparando seu vice para a sucessão?

Daniel Vilela acumulou missões importantes para o Estado nas últimas semanas

Ao que tudo indica, Ronaldo Caiado parece já ter escolhido o nome para apadrinhar na linha sucessória do governo do Estado. Ninguém menos do que seu vice, Daniel Vilela. Implícita e explicitamente, Caiado tem dado sinais que será o filho do ex-governador Maguito Vilela para quem ele passará o bastão.

O governador tem feito questão de deixar Vilela à frente de grandiosos projetos para o Estado de Goiás e que, consequentemente, o colocam ainda mais na vitrine política. Entre os mais recentes, destacado pelo próprio Caiado, o distrito agroindustrial de Aparecida de Goiânia.

Vilela parece ter ganhado carta branca do chefe do Executivo estadual para articular, através de reuniões com representantes da Prefeitura de Aparecida e do Ministério Público, e destravar a liberação da área para instalação do distrito. Não à toa não faltaram elogios de Caiado a Vilela no discurso de lançamento do distrito.

Tomando outro exemplo temos a vinda da delegação chinesa a Goiás, pela primeira vez com a presença de Zhu Qingqiao. Vale lembrar que, em junho deste ano, Daniel Vilela foi à China e, por meio de articulações, teria ‘pavimentado a estrada’ para os acordos agora fechados por Caiado (em novembro o mandatário deve ir ao País oriental assinar a confirmação de duas novas empresas ao Estado).

Na ocasião de sua ida à China, o filho de Maguito esteve na cidade de Jinan, na Província de Shandong, e chegou a se reunir com o vice-governador Hon Deng para iniciar as negociações.

Temos ainda o projeto de restruturação do estádio Serra Dourada, em parceria com o setor privado, o qual Vilela também parece ter tomado a dianteira.

Ora, Caiado não confiaria missões tão exponenciais a um nome de tal maneira se não cultivasse, para tal, projetos futuros. Resta descobrir se o ex-prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, agora de volta ao jogo e em processo rápido de reaproximação de Caiado, pode mudar esse cenário. (T.P.)

