Vereadores jataienses cobram mais ações sociais do Executivo

Alessandra reivindica quadra de vôlei de areia para o Parque JK

A vereadora Alessandra Oliveira reivindicou à administração municipal a construção de uma quadra de vôlei de areia no Parque JK, ao lado da quadra de futebol soçaite. “Trata-se de um esporte de destaque em Jataí, mas muitas pessoas não têm condições de arcar com as quadras particulares”, afirmou ela. “Tal obra requer grandes valores aos cofres públicos, mas será muito benéfica à comunidade, especialmente aos jovens mais carentes que se encontrarem ociosos e sem muitas opções de lazer”.

Durval sugere obra para melhorar acesso a ruas do Portal do Sol

O vereador Durval Júnior sugeriu ao executivo uma abertura no canteiro central da Avenida Nova Jataí, no Portal do Sol, possibilitando melhor acesso às ruas do setor. “Aquela avenida é dividida por um canteiro central, apresentando poucos acessos, e diante de diversos questionamentos dos moradores, se faz necessária a abertura do canteiro central, para facilitar o acesso a outras ruas”, explicou. “Devido à extensão da via e à falta de acessos, esse pedido é extremamente necessário, pois facilitará o acesso a outras vias, gerando economia de tempo e combustível aos motoristas. Trará ainda segurança ao local, fazendo com que os motoristas deixem de andar na contramão para acessar as demais vias”.

Deuzair requer parque infantil e academia ao ar livre no Jacutinga

O vereador Deuzair Parente requereu à prefeitura a instalação de parque infantil e academia ao ar livre na praça do bairro Jacutinga. “A praça é o espaço de entretenimento e lazer que os moradores daquele bairro possuem e, devido à falta de um parque infantil, as crianças ficam desprovidas de um espaço destinado exclusivamente para elas, com maior segurança e brinquedos adequados”, relatou. “Destacando ainda que, como a área é utilizada pelos moradores para a prática de atividades físicas, a instalação de uma academia ao ar livre irá otimizar essa prática e contribuir para a melhor qualidade de vida e a saúde da população”.

Carlinhos solicita ampliação da UBS da Vila Brasília

O vereador Carlinhos Canzi solicitou a ampliação da unidade básica de saúde da Vila Brasília, para que o local conte com uma sala para a realização do projeto Atividades Físicas para Todos. “Esse projeto tem a finalidade de oferecer aos cidadãos um estímulo para a prática de atividade física de forma gratuita e tem sido grande aliado na promoção da saúde, melhorando o condicionamento físico, psicológico, cardiovascular e demais indicadores de qualidade de vida”, afirmou. “Na UBS da Vila Brasília falta um local arejado e amplo para a prática dessas atividades físicas e também alguns materiais, que muitas vezes são improvisados com garrafas PET ou outros tipos de materiais”.