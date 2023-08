Fisiculturista mata ex-esposa durante longa live no Instagram; bebê estava junto

Rede não interrompeu transmissão e está sendo duramente criticada. Na fuga, ele matou mais duas pessoas, feriu um policial e se matou

O fisiculturista e personal trainer Nermin Sulejmanovic, de 35 anos, matou a ex-esposa, Nizama Hecimovic, cuja idade não foi divulgada, durante uma live de vários minutos transmitida pelo Instagram, na última sexta-feira (11). O crime aconteceu na casa da mulher, na cidade de Gradacac, na Bósnia-Herzegovina. A longa sessão de tortura, seguido do disparo de arma de fogo na testa da vítima, ocorreu na presença da filha bebê do casal, que chorava o tempo todo ao fundo.

Nas redes, o Instagram está sendo duramente criticado por não ter suspendido a transmissão das imagens, que foram assistidas em três ocasiões distintas, por minutos, por mais de 12 mil pessoas de vários países. O homem passou todo o tempo dizendo o que ia fazer e falando frases como “veja como se lida com uma vadia que denuncia você à polícia” e “assista ao assassinato aqui, ao vivo, agora, é bem fácil”.

Nermin Sulejmanovic, o assassino, com a filha bebê e a vítima, Nizama Hecimovic.

Nas imagens, que a Fórum não publicará em razão do conteúdo brutal e perturbador, Sulejmanovic aparece numa espécie de quintal da residência, falando sem parar, com Nizama à sua frente, sentada numa cadeira, já totalmente desfigurada e estática em decorrência das agressões e torturas que vinha sofrendo, coberta de sangue, assim como o chão e as áreas ao redor do local. Enquanto a criança chora, o assassino pega uma pistola automática que está sobre a mesa e dispara um tiro quase à queima-roupa na cabeça da vítima.

Após o crime, Sulejmanovic fugiu de carro, deixando a filha sobre uma poça de sangue da mãe e pedindo para que “alguém fosse buscá-la”. Durante a fuga, que obrigou a polícia local a decretar uma situação de emergência, como orientação para que as pessoas não saíssem de casa, ele ainda matou mais duas pessoas, feriu um policial e acabou por tirar a própria vida. O caso monstruoso deixou a pequena Gradacac em choque.

“Não tenho palavras para descrever o que aconteceu hoje em Gradacac”, afirmou atordoado o primeiro-ministro bósnio, Nermin Nikšic.

O autor da barbaridade registrava passagens na polícia por tráfico de heroína, fato ocorrido em 2013, e mais recentemente por violência doméstica e agressões à então esposa.

*Com informações do New York Post.