Uma reflexão sobre o caso da Larissa Manoela:

Considerando as recentes notícias envolvendo a atriz Larissa Manoela e sua família, sugiro uma reflexão sobre as expectativas irrealistas frequentemente atribuídas pelos pais a seus filhos. O caso nos leva a pensar se os filhos estão apenas sendo moldados para corresponder às expectativas pessoais dos pais ou estão sendo preparados para enfrentar o mundo de maneira saudável, fundamentados em princípios e valores, buscando a felicidade e sendo respeitados.

É natural depositar expectativas nos filhos em todas as áreas de suas vidas, inclusive nas relações familiares. No entanto, é importante estar sempre alerta. Que tipo de expectativas estão sendo projetadas sobre os filhos? Essas expectativas são realistas? Fazem sentido ou estão sendo conduzidos para alcançá-las?

A grande verdade é que cada indivíduo possui sua própria personalidade, estilo, sonhos e missão de vida. Ao mesmo tempo que são filhos, são seres únicos, que vão trilhar trajetórias e jornadas frequentemente diferentes. Com isso, é natural que sigam por caminhos inesperados e desejem conquistas que talvez seus pais não possam ou nem saibam como fornecer. Porém, quando os filhos percebem que as idealizações não se concretizam, podem se sentir frustrados ou culpados por não atender às expectativas dos pais.

É possível notar, muitas vezes por meio das histórias e dinâmicas familiares dos pacientes e seus responsáveis que chegam ao consultório de psicologia, como os pais impõem expectativas e fazem projeções futuras sobre seus filhos, antecipando como serão quando crescerem, seu comportamento e realizações. Quando os pais se deparam com o fato de que seus filhos são indivíduos livres e independentes, com suas próprias ambições e referências, podem experimentar sentimentos dolorosos que afetam até mesmo os filhos. Para evitar esses conflitos, é importante que os pais tenham uma comunicação clara e empática com suas crianças e reflitam com eles sempre sobre o assunto. É essencial que os responsáveis não coloquem sobre seus filhos os seus próprios sonhos e ambições, o que muitas vezes acontece de uma forma inconsciente, sem que percebam.

Pais e mães precisam ter em mente que os filhos não são “objetos” a serem moldados e responsabilizados por não atenderem suas vontades e expectativas. Portanto, a “lição de casa” que deixo aqui para todos os pais é pensar em questões como: vocês têm cultivado expectativas saudáveis em relação aos filhos? Estão atentos aos reais sonhos e vontades deles? Estão respeitando o tempo para que se desenvolvam e tenham tempo de amadurecer suas próprias escolhas, apoiando-os para que conquistem seus sonhos? Esses pontos devem ser pensados regularmente, pois só assim é possível garantir que cresçam num ambiente de apoio e crescimento, em que a individualidade única de cada filho seja de fato acolhida.

Sobre Helen Mavichian

Helen Mavichian é psicoterapeuta especializada em crianças e adolescentes e Mestre em Distúrbios do Desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É graduada em Psicologia, com especialização em Psicopedagogia. Pesquisadora do Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Possui experiência na área de Psicologia, com ênfase em neuropsicologia e avaliação de leitura e escrita.