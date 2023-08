Goiânia receberá o 40º Congresso Brasileiro de Reumatologia

Doenças reumáticas atingem cerca de 15 milhões de brasileiros, podem causar dores crônicas e estão entre as principais causas de afastamento do trabalho.

Goiânia, agosto de 2023_O Congresso Brasileiro de Reumatologia 2023, maior evento da especialidade da América Latina, chega a sua 40ª edição e este ano será realizado entre os dias 04 e 07 de outubro no Centro de Convenções de Goiânia, na capital de Goiás. O evento é organizado pela Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) e contará com uma extensa programação científica com cursos, mesas redondas, conferências, simpósios, sessão de temas livres debatendo os principais temas da especialidade, além de encontro de pacientes, atividades culturais e premiações aos trabalhos e pesquisas mais expressivos sobre a Reumatologia no país, na atualidade.

Além de reunir profissionais renomados do setor do Brasil, o congresso também contará com palestrantes internacionais vindos de países como Estados Unidos, França, Canadá, Uruguai, Austrália, Paraguai e Itália, que discutirão os mais recentes avanços da especialidade em uma programação diversificada e dinâmica. A programação completa do evento está disponível em Link .

São destaques na programação conferências internacionais com os especialistas franceses Jacques-Olivier Pers, que concentra pesquisas em medicina de precisão, e Laurent Arnaudm, professor titular de Reumatologia na Strasbourg University & Academic Hospitals, que lidera um grupo de pesquisa com foco em estratégias inovadoras para estudar a epidemiologia de doenças autoimunes, dos professores Janet Pope, do Canadá, com experiências de pesquisas em esclerodermia, Lupus Eritematoso Sistêmico e Artrite Reumatoide, do diretor do Hospital Geral de Massachusetts (MGH), John Stone, dos Estados Unidos, do italiano Savino Sciascia, professor de Nefrologia no Centro Universitário de Excelência em Nefrologia, Reumatologias e Doenças Raras (ERK-Net, ERN-Reconnect e Membro RITA-ERN), Unidade de Nefrologia e Diálise e Centro de Imuno-Reumatologia e Doenças Raras (CMID), na Universidade de Turim, entre outros convidados internacionais.

Para o presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, Marco Antônio Araújo da Rocha Loures, o XL Congresso Brasileiro de Reumatologia 2023 é o evento mais aguardado da especialidade no país e uma das mais importantes oportunidades para o compartilhamento de informações e aprimoramento de conhecimentos entre os reumatologistas de várias partes do mundo.

“Os especialistas da área terão contato com as mais recentes pesquisas do setor, além de compartilharem um espaço de informação e acolhimento para os pacientes”, afirma Marco Antônio Araújo da Rocha Loures. Entre as abordagens da extensa programação científica do congresso estão os mais recentes avanços da reumatologia no mundo e temas importantes como “Transplante de células tronco nas doenças reumáticas”, “Desafios atuais na reumatologia pediátrica”, “Desafios no diagnóstico e tratamento da esclerose sistêmica”, “Cannabis medicinal no tratamento da dor”, “Saúde Mental nas Doenças Reumáticas”, entre muitos outros.

Os presidentes de honra do XL Congresso Brasileiro de Reumatologia 2023, os reumatologistas Antônio Carlos Ximenes e Nilzio Antonio da Silva, afirmam que é com grande expectativa que Goiânia sediará o maior evento brasileiro da especialidade. “Iremos reunir e discutir os principais trabalhos científicos e atualizações das práticas clínicas da especialidade com profissionais gabaritados de vários países do mundo”, ressaltam.

O congresso também trará o Terceiro Encontro Multiprofissional da SBR com o tema “O que fazer com o paciente reumático?” com uma série de assuntos de interesse direto dos pacientes como a educação para adesão ao tratamento, dor crônica, atividade sexual, entre outros temas.

Programação paralela:

52º Curso de Educação em Saúde para pessoas com Doenças Crônicas, com foco nas doenças reumáticas. Esse curso tem como objetivo abordar aspectos psicológicos, cognitivos, de comunicação, de relacionamento interpessoal, de socialização, de responsabilidade e ética do paciente e familiar.

O congresso esse ano também trará com ênfase o 25º Encontro Cultural da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), organizado e idealizado pela arquiteta, artista plástica e designer da moda Rucélia Mendonça Abreu Ximenes. O encontro tem como objetivo a integração humanizada de todos os participantes do congresso, por meio da arte e da cultura, nas atividades científicas. A exposição reunirá obras assinadas por médicos reumatologistas e artistas convidados.

Além disso, o XL Congresso Brasileiro de Reumatologia 2023 também abrirá espaço para o Encontro Nacional de Pacientes Reumáticos 2023, organizado pela Comissão de Relacionamento com Pacientes da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) com a coordenação da reumatologista Wanda Heloísa Rodrigues Ferreira. O encontro será aberto a pacientes, familiares, profissionais de saúde e o público em geral.

Entre as principais doenças reumáticas estão Artrite Reumatoide, Osteoartrite/Artrose, Espondiloartrites, Artrite Psoriásica, Lombalgia, Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), Fibromialgia, Osteoporose, Gota, Febre Reumática, Vasculites. Cada doença tem sua característica. A artrite reumatoide por exemplo, ocorre quando há uma alteração do sistema imunológico, que ataca as articulações.

Estima-se que as doenças reumáticas já afetam mais de 15 milhões de brasileiros. Em geral, essas enfermidades provocam muitas dores nos pacientes e representam uma das maiores causas de afastamento do trabalho e de aposentadorias por invalidez.