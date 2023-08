Comunicado: Há 24 horas Em Jataí - Goiás - GO Mudanças no Tráfego de veículos pesados dentro da cidade SMT recomenda cautela e faz restrições quanto a veículos de carga nas vias da cidade

"Ecocídio" Há 2 dias Em Jataí - Goiás - GO MATA ESTÁ SENDO DESTRUÍDA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CONDOMÍNIO DE LUXO EM JATAI GOIÁS... Com a apalavra o Mago das Letras